Uniforma şcolară obligatorie, respinsă în Senat

Uniforma școlară obligatorie, respinsă în Senat

Ştire online publicată Marţi, 06 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorii din Comisia de învățământ au dat, astăzi, raport negativ propunerii legislative privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular, informează Mediafax. Motivul ar fi lipsa banilor pentru uniformă în familiile sărace."Nu dorim rigiditate sau reguli care să însemne presiuni pe personalitatea copiilor. Nu dorim decât să aducem un plus de valoare educației, spiritului civic și pregătirii de viitori membri ai societății", a spus deputatul Marius Gondor, unul dintre cei 70 de parlamentari de la PDL, UDMR și UNPR inițiatori ai proiectului legislativ.El a susținut că uniforma asigură un plus de educare, de obișnuire a copiilor cu respectarea unor reguli, sentimentul apartenenței la un grup și mândria de a fi elevii unei anumite școli, precum și securitate mai mare a elevilor pentru că "orice străin ar intra în școală ar fi recunoscut mai ușor".La rândul său, Mihail Hărdău, președintele Comisie de învățâmânt a Senatului, a subliniat că susține obligativitatea uniformei în școli pentru că "o anumită disciplină se realizează nu prin autoimpunere, ci prin impunere", iar apoi a susținut ideea unei perioade de tranziție de trei ani pentru a se depăși în spațiul școlar "emoția" de după introducerea obligativității.Pe de altă parte, reprezentantul Ministerului Educației, Kiraly Andras, a exprimat un punct de vedere negativ, arătând că Legea educației prevede deja posibilitatea introducerii uniformei prin decizia consiliilor administrative ale unităților școlare, acest nivel al luării hotărârii cu privire la ținuta elevilor fiind suficient și cel mai adecvat. "Nu prin lege trebuie reglementată problema obligativității ținutei școlare. Dacă este obligatorie, atunci ar trebui să fie și gratuită și să se pună la dispoziție acele fonduri prin care să se cumpere această uniformă", a spus el.Senatorul PDL Mihaela Popa a respins principiul proiectului legislativ, arătând că în mediul rural, unde sunt școli mici și familii cu cinci-șase copii, este o reală problemă obligativitatea uniformei. "Eu sunt pentru o uniformă sau unele elemente distinctive ale școlii, dar vreau să las această decizie la nivelul școlii, părinților. Vă spun că 90% dintre licee au deja uniformă, iar acolo unde nu există, chiar nu se poate", a spus Mihaela Popa.Senatul este prima Cameră sesizată pentru acest proiect de lege.