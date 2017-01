Unde mergem în week-end? Vezi cele mai bune spectacole din Constanţa

Unde mergem în week-end? Vezi cele mai bune spectacole din Constanța

Sâmbătă, 18 februarie, de la ora 19,30, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța revine Compania Națională de dansuri a Irlandei, cea care a încântat nu numai spectatorii români, dar și lumea întreagă. O echipă de scenă formată din trei tenori, un band de muzicieni tradiționali și 22 de dansatori.Aflați pentru a doua oară la Constanța, la interval de un an de la succesul impresionant înregistrat pe aceeași scenă a Casei de Cultură, irlandezii vor oferi timp de două ore tălmăcirea în pași de dans a străvechii povești a celților, relevând cele mai moderne tehnici scenice, într-un spectacol realizat de Doireann Carney, celebra coregrafă a lui Michael Flatley.Spectacolul „Rhythm of the Dance” a deschis anul cultural Artă contra drog 2012, un proiect care a fost inițiat în urmă cu cinci ani de Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film Dracula și CIADO România în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog.Turneul a debutat la Ploiești, pe 11 februarie, iar după spectacolul de la Constanța este programat cel de-al doilea spectacol în capitală, duminică, 19 februarie, la Sala Palatului.Comedii de succes ale Teatrului de StatPrima comedie propusă de Teatrul de Stat pentru seara de sâmbătă, 18 februarie, de la ora 19.00, va introduce publicul constănțean în atmosfera plină de culoare a gâlcevilor zgomotoase, dar și a împăcărilor, în spectacolul „Gâlcevile din Chioggia”. Pe un text scris de dramaturgul Carlo Goldoni și pus în scenă de Dana Dumitrescu, în scenografia Lăcrămioarei Dumitrașcu, iar ilustrația muzicală - Adrian Alexandru, „Gâlcevile” au avut premiera exact acum un an.Potrivit secretarului literar, Anaid Tavitian, în 1958, un grup de tineri actori repartizați la Constanța a montat tot un spectacol Goldoni. La 54 de ani diferență, un grup de actori talentați, joacă cu succes tot un Goldoni.O altă comedie programată să relaxeze constănțenii va aduce pe scenă duminică, 19 februarie, de la ora 19.00, hazoasele personaje ale lui Georges Feydeau. Regia și adaptarea piesei „Să ne răzbunăm, iubito!” sunt semnate de Felicia Dalu, iar scenografia este creația lui Mihai Pastramagiu.Prețul unui tichet este de 25 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 10 lei. Acestea pot fi procurate de la sediul teatrului.Poveste misterioasă la Teatrul pentru copiiDuminică, 19 februarie, de la ora 11, misterul „Peceții fermecate” va fi dezvăluit copiilor în spectacolul ce are la bază povestea lui Clemens Brentano. Pus în scenă de Cristian Pepino, cel care semnează și scenariul, în scenografia Cristinei Pepino, iar muzica, lui Dicran Asarian, reprezentația se adresează micilor spectatori cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.Prețul unui bilet este de 7,5 lei.