Un vot care contează

Filmul „A fost sau n-a fost", al regizorului Corneliu Porumboiu, se află printre cele 11 filme nominalizate anul acesta la Premiul Publicului European, acordat de Academia Europeană de Film. În perioada 1 septembrie - 31 octombrie, cinefilii europeni pot vota, filmul favorit, pe site-ul www.peopleschoiceaward.org. Celelalte filme nominalizate sunt: „2 Days in Paris", de Julie Delpy, „Alatriste", de Agustín Díaz Yanes, „Black book", de Paul Verhoeven, „I served the king of England", al lui Jiri Menzel, „The last king of Scotland", al lui Kevin Macdonald, „Perfume: the story of a murderer", al lui Tom Tykwer, „The Queen" al lui Stephen Frears, „Reprise" al lui Joachim Trier, „La sconosciuta", al lui Giuseppe Tornatore și „La vie en rose", al lui Olivier Dahan. Filmul câștigător va fi anunțat pe 1 decembrie, la Berlin, în cadrul manifestării European Film Awards.