Un tangou şi-o chitară se întâlnesc azi la teatru

asa imi place, bravo opera Oleg Danovski!

uite-asa im place sa fiu spectator, adus aproape de artisti si invitata sa cant impreuna cu ei. Si cum sa nu canti tangoul de demult si celebra Tarancuta, cand toata sala canta in cor, mai ales cei mai in varsta, care stiau cuvintele si fredonau cu lacrimi in ochi! Bravo si curajosilaor si sensibililor tineri care s-au ridicat si au dansat, nu ca niste profesionisti, ci ca niste iubitori de frumos! Teatrul Oleg Danovscki face cinste constantenilor si arata ca ii pasa de ei, felicitari!