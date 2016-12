Un tânăr de 22 de ani a recuperat crucea din apele îngheţate ale mării

Un tânăr de 22 de ani a recuperat crucea din apele înghețate ale mării

Un băiat de 22 de ani a recuperat primul una dintre cele trei cruci aruncate în apele înghețate ale Mării Negre.Acesta se numește Bogdan Vartan și este student în primul an la Universitatea Maritimă din Constanța.Peste 20 de credincioși și-au arătat curajul și au sărit în apele mării pentru a recupera cele trei cruci aruncate, o tradiție repetată an de an la Malul Mării Negre, cu ocazia sărbătorii de Bobotează.Mai multe amănunte în ziarul Cuget Liber de mâine.