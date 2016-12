Un strop de natură la Galeriile Amfora

Galeriile Amfora au găzduit recent un dublu eveniment cultural: lansarea plachetei de versuri a actriței și artistei plastice Constantina Lepădatu și vernisajul expoziției „Un strop de natură” a elevilor liceului C. A. Rosetti, coordonați prof. Carmen Minea și prof. Carmen Rădulescu. Constantina Lepădatu, actriță și studentă la arte plastice la Universitatea „Ovidius” a lansat volumul de versuri „Când? unde? de ce?” „Nu este deloc o surpriză, deoarece există multe situații în care cei care s-au aplecat asupra artelor plastice se simt chemați și de literatură, sau se simt chemați spre fotografie, sau muzică. Este cazul Constantinei Lepădatu, care prin placheta de versuri își pune câteva întrebări esențiale despre lume, despre viață, despre iubire și despre sentiment în general. Ea scrie o poezie intimistă - am zice astăzi, pentru că principala temă a volumului ei este iubirea”, a declarat Corina Apostoleanu, referent la Biblioteca județeană I.N. Roman Constanța.