Un spectacol unic în 2015 pe scena Casei de Cultură din Constanţa

Un spectacol unic în 2015 pe scena Casei de Cultură din Constanța

Dacă finalul lunii martie, mai precis 30 martie, aduce un spectacol impresionant pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța care nu trebuie ratat - „Oscar și Tanti Roz”, în luna lui Prier constănțenii au șansa de a-i vedea live pe talentații campioni mondiali ai dansurilor irlandeze. Un spectacol unic, susținut de Compania Națională de Dansuri a Irlandei care va prezenta în perioada 24-30 aprilie 2015 spectacolul „Rhythm Of The Dance” în șapte orașe din România, Constanța fiind primul oraș în care irlandezii vor poposi - pe 24 aprilie, de la ora 19. „Rhythm Of The Dance” este dovada că talentul adăugat profesionalismului, valorii și tehnicii generează un spectacol pe care oricine trebuie să-l vadă măcar o dată în viață! Prețul unui bilet este cuprins între 150, 200 și 250 lei. Dar merită cu prisosință!