Un spectacol commedia dell’arte, în premieră la Teatrul pentru Copii şi Tineret

Un spectacol commedia dell’arte, în premieră la Teatrul pentru Copii și Tineret

În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, ca toate instituțiile de cultură, Teatrul pentru Copii și Tineret se ambiționează să ofere publicului un repertoriu variat și atractiv. În acest sens, pregătește un nou spectacol, intitulat „Pantalone și dragostea”, în regia lui Gabriel Apostol și scenografia lui Mihai Constantin Ranin. Spectacolul se încadrează în forma teatrală commedia dell’arte, fiind bazat pe un text semnat de regizor, care a încercat să păstreze autenticitatea acestui gen: „E o poveste inventată, fapt care îmi aparține, dar într-o măsură semnificativă și actorilor. Am încercat să păstrez nota de autenticitate a acestui gen nu numai în ceea ce privește expresia, ci și creația spectacolului care, în cazul commedia dell’arte, era oarecum colectivă. Structura de bază a spectacolului era dată de caracterele clasice și poveștile apăreau din interacțiunile acestor personaje. De regulă, actorii erau specializați în personajele respective, dar puteau interpreta și alte roluri”, a spus Gabriel Apostol. Repetițiile pentru spectacol au început de aproape trei săptămâni, iar premiera va avea loc vineri, 21 mai, fiind invitați copiii de peste 10 ani: „Am imaginat situațiile ca regizor și am încercat să-i provoc pe actori să reacționeze în funcție de carac-terul lor. Am lucrat bine împreună”, precizează Gabriel Apostol. Totodată, regizorul ne-a mărturisit că apreciază eforturile făcute de echipa Teatrului pentru Copii și Tineret de a se implica în existența publicului tânăr, în ciuda condițiilor dure cu care instituția se confruntă: „E aproape un miracol faptul că tea-trul acesta există de atâta vreme. S-au făcut eforturi deosebite din partea actorilor și a întregii echipe ca el să supraviețuiască financiar cu o implicare destul de modestă din partea oficialităților. Sunt puțini oameni, puțini bani și, cu toate acestea, teatrul reușește să reziste”. Gabriel Apostol nu este la prima colaborare cu Teatrul pentru Copii și Tineret, anul trecut el montând la Constanța spectacolul „Capra cu trei iezi”. Anul acesta, Gabriel Apostol a pus în scenă spectacolul „Scufița Roșie” la Teatrul de Animație „Țăndărică” din București, unde e actor și regizor, dar are în pregătire încă două spectacole la Teatrul de Păpuși „Ciufulici” din Ploiești și la Teatrul Municipal pentru Copii și Tineret „Mihai Popescu” din Târgoviște. Din distribuția spectacolului „Pantalone și dragostea” vor face parte Daniela Manolache, Claudia Zaharia, Victor Petcu, Alin Constantinescu, Dan Minciună, Ion Ciolan și Adrian Bădilă.