Un spectacol bun de import, un pic inaccesibil pentru Constanţa

Un spectacol bun de import, un pic inaccesibil pentru Constanța

„Mansardă cu vedere spre moarte”, noul spectacol al Teatrului de Stat Constanța, prezentat, în premieră, vineri seara, trebuie văzut cu cartea lui Vișniec în mână. Vineri seara, premiera Teatrului de Stat Constanța s-a consumat în fața unui public nu foarte numeros, format în mare parte din liceeni și studenți ai claselor de limba franceză. „Mansardă cu vedere spre moarte”, scris de Matei Vișniec, a vorbit, în franceză, despre o întâlnire imaginară între autor și filosoful Emil Cioran. Piesa se construiește, de fapt, în jurul a numeroase idei dezvoltate de Cioran pe teme de o mare diversitate, începând cu sinuciderea, până la destinul poporului român. Un Cioran sentimental, uman, duios, comic, îndrăgostit, iar trăiește, visează. Este Cioran, un simplu muritor, măcinat de o suferință neiertătoare. L-am văzut rătăcit în piața Fürstenberg, unde-i caută pe Eliade și Ionescu, apoi în Jardin de Luxembourg, la plimbare. Însă momentul asupra căruia a stăruit dramaturgul este cel din crepusculul existenței lui Cioran, al degradării memoriei sale sub acțiunea ireversibilă a maladiei Alzheimer. Un subiect provocator pentru regizorul Radu Dinulescu, care și-a construit piesa într-o montare foarte vizuală, asul din mânecă fiind scenografia cu totul specială. Toate momentele s-au consumat în cadre deosebit de sugestive, marcate de jocuri de lumini, tente alb-negru, fiecare evidențiind câte o secvență din viața lui Cioran. Costumele realizate de Sanda Mitache, dar și muzica semnată de Pedro Negresco au contribuit, în egală măsură, la crearea unui spectacol metaforic. În ceea ce privește actorii, distribuția a reunit actori ai Teatrului de Stat Constanța și trei francezi de la Compagnie du Grand Desherbage, Region Centre - Franța. Ai noștri se vede că au lucrat mult la textul în limba franceză, și le-a ieșit. S-au evidențiat Pavel Bârsan, care l-a jucat pe Cioran tânăr, Marian Adochiței, Mihai Sorin Vasilescu, Dana Dumitrescu, Cristina Oprean, Dan Zorilă, Iulian Enache ș.a. În ceea ce privește partea franceză, Denis Wetterwald, Alain Leclerc, Patrick Harivel s-au integrat excelent în echipa constănțeană, construind un spectacol omogen. Am știut din start că acest spectacol este realizat pentru a fi prezentat, în 2008, la Festivalul de la Avignon - secțiunea off, și, după o primă vizionare, spectacolul are șanse de a intra în linia impusă de exigentul festival, cu atât mai mult cu cât este montat de un regizor atât de familiar cu tehnicile teatrale cerute de spațiul francofon. Însă așteptăm premiera în limba română, pentru a fi cu adevărat un spectacol pentru Constanța și pentru a înțelege sensurile și metaforele atât de subtile ale textului lui Vișniec.