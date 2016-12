Un sediu la standarde europene pentru Grădiniţa româno - turcă din Constanţa

Un sediu la standarde europene pentru Grădinița româno - turcă din Constanța

Cei aproximativ 80 de copii de la grădinița cu program mixt nr. 58 româno - turcă învață, începând de vineri, într-un sediu modern. Noua clădire a instituției de învățământ a fost ridicată în numai un an și astăzi este printre puținele din Constanța construite la standarde europene. La parter se găsesc trei săli de clasă spațioase, cancelaria și cabinetul medical, iar la primul nivel se găsesc dormitoarele, o a patra sală de clasă, biblioteca, sala de studiu și cea de calculatoare. Până anul trecut, grădinița a funcționat într-o clădire foarte veche, improprie desfășurării în bune condiții a actului educațional, iar pe perioada derulării lucrărilor la noua construcție, cei mici au beneficiat de ospitalitatea unei persoane fizice care a pus la dispoziție spațiul necesar pentru ca programul copiilor să nu fie întrerupt. Grădinița are, începând de anul acesta, și o clasă cu program prelungit. Capacitatea maximă a instituției este de 100 de locuri. La grădiniță se studiază limba turcă, dar și limba engleză. Așa cum era de așteptat, după tradiționala tăiere a panglicii, deschiderea a aparținut copiilor. Momentul artistic a fost susținut atât de gazde, copiii de la Grădinița nr. 58, cât și de colegi de-ai lor de la grădinițele nr. 12, 47 și 48. Programul artistic s-a încadrat în tradiționalul spirit multietnic promovat de cadrele didactice și copiii de la Grădinița nr. 58. Astfel că micii artiști au prezentat publicului dansuri tradiționale turcești, tătărești, nemțești, dar și românești. „Grădinița noastră este astăzi un model. Un model de instituție de învățământ la standarde europene, după cum bine se vede, dar și unul al conviețuirii interetnice. Aici învață laolaltă 80 de copii de etnii și religii diferite, pe care îi educăm în spiritul multiculturalității specifice zonei dobrogene. Suntem bucuroși că am reușit să inaugurăm noul sediu al grădiniței anul acesta, când s-a sărbătorit Anul European al Dialogului Intercultural. Sperăm ca acest pas important pentru noi să fie de bun augur în ansamblul peisajului educațional constănțean și de ce nu la nivel național”, a declarat directorul instituției, institutor Zulfie Seidali, mulțumindu-le, totodată, colegelor educatoare din instituția pe care o conduce. În afară de Grădinița nr. 58, în Constanța, mai funcționează încă două grădinițe bilingve, respectiv Grădinița cu program normal nr. 18 (româno - engleză), și Grădinița cu program prelungit nr. 5 (româno - franceză).