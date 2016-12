„Un sclipitor moment academic”, la Universitatea „Andrei Şaguna”

„Un sclipitor moment academic”, la Universitatea „Andrei Șaguna”

Ieri, Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța a fost gazda unui dublu eveniment, în organizarea Universității Trakya din Edirne, în colaborare cu Institutul Yunus Emre, Agenția Internațională de Cooperare Turcia (TĘKA) și Asociația pentru Limba Turcă (TDK). În prima parte a zilei, la etajul II al universității constănțene a fost inaugurată, în cadrul Clubului Culturii Turcice „Mustafa Kemal Ataturk”, sala „Yunus Emre”, cu scopul de a promova limba, istoria, arta și cultura turcă, inaugurare urmată de Simpozionul Internațional „Sari Saltuk. 750 de ani de la venirea sa în Balcani”. „Această sală are un rol funcțional permanent, iar simpozionul reprezintă un sclipitor moment academic. Clubul culturii turcice reprezintă permanența acțiunilor noastre în parteneriat, permanența fericitei colaborări și conviețuiri în această Dobroge multietnică, multiculturală, multiconfesională. Distinșii oaspeți ne vor ajuta să punem în valoare tezaurul pe care îl avem. Universitatea «Andrei Șaguna» își dorește să fie o reflectare a realității dobrogene, realitate în care comunitățile trăiesc fericite”, declara, ieri, prof. univ. dr. Adrian Papari, președintele Fundației „Andrei Șaguna”. Din discursurile oaspeților turci, am reținut că Sari Saltuk este cel care a adus curentul umanist în Dobrogea și a semănat primele „semințe” ale multiculturalității și multilingvismului. „Pentru a înțelege cât de iubit a fost Sari Saltuk în zona balcanică, trebuie să spunem doar că în prezent există 10 morminte despre care se spune că îi aparțin, dintre care unul chiar la Babadag. A fost iubit într-un spațiu geografic foarte vast, de la Marea Neagră și până la Marea Adriatică. Putem spune că dobrogenii se numără printre cei mai mari admiratori ai lui Sari Saltuk”, declara rectorul Universității Trakya. „Cred că protocolul pe care îl vom semna cu Universitatea «Andrei Șaguna» este un exemplu concret al aprecierii noastre, care are o însemnătate deosebită, pentru că se întâmplă în aceeași zi în care îl aniversăm pe Sari Saltuk”, a adăugat același rector. Despre personalitatea celui care a fost sărbătorit, ieri, la Universitatea „Andrei Șaguna”, a vorbit și muftiul cultului musulman din România, Yusuf Muurat: „Pentru noi, musulmanii din România, Sari Saltuk are o semnificație deosebită. Este prima persoană care a adus islamul pe aceste meleaguri, iar noi, ca urmași, vrem să continuăm să promovăm valorile spirituale pe care în urmă cu 750 de ani le promova. Fac un apel către comunitatea musulmană din România să fie cu adevărat urmași ai lui Sari Saltuk, să promovăm aceste valori spirituale. Spun acest lucru pentru că, în ultimii 20 de ani, din nefericire, sunt anumite curente religioase care vor să ne îndepărteze de adevăratele valori pe care comunitatea musulmană din România le-a moștenit. Acest simpozion ne va reaminti ceea ce în urmă cu 750 de ani Sari Saltuk a promovat pe aceste meleaguri”.Oaspeți de seamăAu onorat cu prezența: prof. univ.dr. Ali AKAR (Universitatea Muđla Sętkę Koçman), Prof. univ.dr. Ali Ęhsan ÖBEK (Universitatea Trakya), Dr. Aslę BÜYÜKOKUTAN TÖRET (Universitatea Balękesir), Prof. univ.dr. Ayțe ĘLKER (Universitatea Celal Bayar ), Prof. univ.dr. Aziz KILINÇ (Universitatea Onsekiz Mart ), Lect. univ. dr. Bünyamin ÇAĐLAYAN (Universitatea Beder, Albania), Entela MUÇO (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Albania), Conf.univ.dr. Fadęl HOCA (Universitatea “Kiril ve Metodiy” din Skopje, Macedonia), Conf. univ.dr. Fahri TEMĘZYÜREK (Universitatea Gazi din Ankara, Turcia), Prof. univ.dr. Kemal YÜCE (Universitatea Onsekiz Mart ), Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ i Dr. Sara KÜHN (Research Centre for Turkish and Arabic World, Olanda), Prof. univ.dr. Necati DEMĘR (Universitatea Gazi din Ankara, Turcia), Prof. univ.dr. Nevzat ÖZKAN (Universitatea Erciyes), Conf. univ.dr. Orhan KURTOĐLU (Universitatea Gazi din Ankara, Turcia), Conf. univ.dr. Ręza YILDIRIM (Universitatea Economică și Tehnologică TOBB), Prof. univ.dr. Saffet SARIKAYA, Prof. univ.dr. M. Necmettin BARDAKÇI, Prof. univ.dr. Nejdet GÜRKAN (Universitatea Süleyman Demirel), Conf.univ.dr. Selahaddin BEKKĘ (Universitatea Ahi Evran), Prof. univ.dr. Süleyman Sami ĘLKER (Universitatea Celal Bayar), Prof. univ. dr. Tuncer BAYKARA, Prof. univ.dr. Șükrü Haluk AKALIN (Universitatea Hacettepe), Prof. univ.dr. Ahmet GÜNȘEN (Universitatea Trakya), Prof. univ.dr. Atabey KILIÇ (Universitatea Erciyes), Prof. univ.dr. Abdurrahman GÜZEL(Universitatea Bașkent), Prof. univ.dr. Ahmet Yașar OCAK (Universitatea Economică i Tehnologică TOBB), Dr. Necmettin TURĘNAY ( Universitatea Economică i Tehnologică TOBB), Prof. univ.dr. M. Fatih KÖKSAL (Universitatea Ahi Evran), Conf. univ. dr. Rędvan CANIM (Universitatea Trakya), Conf. univ.dr. Mahmut ÇELĘK (Universitatea Ęțtip Gotse Delçev, Macedonia), Lector Seher KARLIDAĐ (Institutul Yunus Emre Centrul Cultural Turc Constana), Prof. univ.dr. Yusuf HAMZAOĐLU (Universitatea Aziz Kiril ve Metody, Skopje, Macedonia).