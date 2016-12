Un raport exploziv! Universitatea "Ovidius", zdruncinată din temelii

La jumătatea lunii ianuarie, Universitatea „Ovidius“ din Constanța a primit vizita experților evaluatori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), descindere care s-a finalizat cu un raport dat publicității zilele acestea și care nu gratulează mai deloc cea mai mare academie de la malul mării, oricât de mult și-ar dori șefii ei să inducă… liniștea ori „lovitura sub centură“ din 2012.După ce, luni la rând, am încercat să aflăm care au fost concluziile corpului de control al Ministerului Educației, iată că, de data aceasta, ARACIS a făcut public raportul final al evaluării externe a calității, în urma căruia universitatea s-a ales cu calificativul „Încredere”.Și cum nimic nu e întâmplător, ieri, prof. univ. dr. Sorin Rugină afirma că evaluarea ARACIS a plecat de la „deja celebrul raport de control al Ministerului Educației și baza de plecare din care am fost evaluați și cât am realizat din neajunsurile semnalate de acel raport… Adică recontrolați pe aceleași teme”, declara prof. Rugină.Din toate neregulile semnalate, ne-am propus să supunem atenției cititorilor cele legate de cifra de școlarizare și de retragerea titlurilor celor cinci universitari bănuiți de fals în înscrisuri și în declarații.O cifră de școlarizare bombasticăÎn repetate rânduri, i-am semnalat rectorului Rugină faptul că cifra de școlarizare nu este corelată cu cea a pieței muncii și că Universitatea „Ovidius” riscă să devină mașină de făcut diplome. Iată că în analiza efectuată de ARACIS în intervalul 2009-2016, s-a observat o diminuare cu 23,84% a numărului de studenți la programele de studii universitare de licență de la 15.262 la 11.624.De asemenea, în același interval, s-a constatat o diminuare cu 37,96% a numărului de studenți la programele de studii universitare de master de la 3.454 studenți la 2.143 studenți, dinamică influențată de scăderea numărului de studenți la licență.Raportat la capacitatea de școlarizare propusă de ARACIS și aprobată de MENCS pentru anul universitar 2015-2016, nu toate facultățile reușesc s-o acopere, cum este cazul Facultății de Litere, Facultății de Științele Naturii și Științe Agricole, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Facultatea de Construcții. În schimb, din analiza situației studenților înmatriculați în universitate, rezultă că a fost depășită capacitatea de școlarizare la următoarele programe de studii: Relații Internaționale și Studii Europene, Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Medicină (în limba engleză), Teologie Ortodoxă Pastorală. Concluzia: „Din documentele depuse la Dosarul de autoevaluare sau din cele aflate pe site-ul universității nu rezultă că universitatea a analizat situația diminuării numărului de studenți, nu și-a îmbunătățit strategia, nu a luat măsuri prin care să facă față acestei provocări”, conchide echipa de evalua-tori.Motiv pentru care conducerea universității a decis abia acum revizuirea cifrei de școlarizare și reducerea cu 70 de locuri la Facultatea de Teologie, alte 25 de locuri au fost tăiate de la Facultatea de Medicină Generală și Facultatea de Farmacie a pierdut 20 de locuri. În timp ce la Facultatea de Matematică și Informatică au mai fost adăugate 25 de locuri.Cinci universitari bănuiți de falsAșa cum spuneam, o altă problemă gravă constatată de echipa de evaluatori ARACIS la cinci universitari este „nesatisfacerea standardelor minimale pentru ocuparea postului de con-ferențiar”, în cazul conf. univ. Stelian Paris, conf. univ. Mihaela Fulea, conf. univ. Constantin Dina, conf. univ. Doru Claudiu Damean, conf. univ. Ruxandra Mirea.Întrebat de ce s-a ajuns până aici ca ARACIS să semnaleze aceste falsuri, rectorul a răspuns că „ele toate erau în analiza comisiei Senatului și încă mai sunt, inclusiv dosarul fostului rector. De fapt, vorbim de patru, pentru că unul avea cele patru cărți pe care le-a prezentat comi-siei, așa încât ar fi o măsură abuzivă din punctul nostru de vedere să-i retragem titlul de conferențiar. Așteptăm decizia Senatului cu privire la retragerea titlurilor, care se va întruni joi”, a precizat prof. Rugină.v v vTot ieri, în cadrul conferinței de presă, actualul rector a declarat că „univer-sitatea este implicată în această perioadă, nu cu voia noastră, în instanță cu diverse spețe și sigur că unii au interes să dovedească faptul că instituția este slabă. Cea mai importantă este chemarea în judecată de către fostul rector, invocându-se că a fost dat afară din instituție în mod ilegal. Și care a avut prima înfățișare pe 9 septembrie. Este o supoziție de-a mea și mi-o asum ca atare, că nu era un moment acum să fie denigrată universitatea, din punctul de vedere al admiterii. Instanța își va face datoria și va lămuri ce se întâmplă”.Întrebat dacă este de acord cu un viitor interviu pe marginea „grelei moșteniri” invocate în repetate rânduri ieri, Dănuț Epure, fostul rector, a declarat că „actualul management este cu piciorul pe gât, pentru că nimeni din universitate nu are curaj să vorbească, de teama repercusiunilor ce ar putea urma. Ceea ce face dânsul acum este doar să compare merele cu perele!”.