Un puşti de la „Ovidius“ proiectează roboţi pentru NASA

Un puști de la „Ovidius“ proiectează roboți pentru NASA

La concursul internațional de proiecte organizat de NASA, „Ames Space Settlement Design Contest 2011" au participat de 355 proiecte coordonate de 114 profesori din 14 țări: Australia, Bulgaria, Canada, China, India, Irlanda, Japonia, Pakistan, România, Singapore, SUA, Turcia, Ucraina și Emiratele Arabe Unite. Tema competiției a fost proiectarea unei stații spațiale în condițiile de pe pământ, acesta însemnând primul pas al omului în sensul colonizării spațiului cosmic. Proiectele elaborate de cei 81 de elevi, membri ai Centrului de excelență coordonat de prof. Ion Băraru, au fost îndrumați de prof. Claudia Dobrin, prof. Florin Dobrin, prof. Lucian Oprea și prof. Adrian Nicolescu. Palmaresul constă anul acesta în nu mai puțin de nouă premii și mențiuni, concretizat în două premii I, patru premii II, un premiu III și două mențiuni. „Mă fascinează cosmosul!“ Printre zecile de elevi ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” premiați pentru implicarea în elaborarea proiectelor s-a numărat și un elev al gimnaziului Liceului Teoretic „Ovidius”. Mihai Răzvan Ursu este elev în clasa a V-a și a aflat despre acest Centru de excelență de la foștii lui colegi din școala primară. „Un coleg de serviciu de-al tatălui meu a frecventat aceeași facultate cu domnul Băraru și astfel am aflat de acest centru”, ne-a mărturisit băiatul, în vârstă de 12 ani. Și uite așa, în fiecare joi și duminică, Răzvan a venit pentru a-și ajuta colegii să facă o stație spațială mai bună. „Eu mi-am ajutat colegii pe partea de robotică, adică am proiectat roboți”. Întrebat ce pasiuni mai are, pe același ton savant ne-a răspuns că îl pasionează „cosmosul deoarece există aproape o infinitate de lucruri nedescoperite încă de om”. Și pentru că tot l-am cunoscut pe acest mic geniu, pasionat de cosmos și de necunoscut, l-am provocat să ne spună ce părere are el despre previziunile mayașe. „Știu că au fost un popor foarte dezvoltat. Dar am mai aflat și că unele generații care s-au dezvoltat prea mult au dispărut”. „Păi și noi n-am ajuns cam pe-acolo?”. „Ba da, dar numai Dumnezeu știe ce se poate întâmpla!”. Cu un vocabular prețios, dar cuceritor, despre puștiul de 12 ani cu siguranță vom mai auzi peste câțiva ani că a descoperit te miri ce planetă, după studii aprofundate peste ocean. Liceul „Ovidius“, câștigător al premiului II la competiția NASA Format din Sergiu Iliev, Adina Popescu, Andreea Mihai (clasa a XI-a) și Miruna Spiridon (clasa a XII-a) sub îndrumarea prof. Cristinel Maga, echipajul de la „Ovidius” a câștigat premiul al II-lea la aceeași competiție. Proiectul realizat de ovidieni s-a numit „Paragon”, după numele coloniei pe care ei și-au imaginat-o și au proiectat-o pentru a exista în condiții extraterestre.