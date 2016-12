UN NOU TREND PRINTRE MĂMICI: "Am retras-o pe Sofia de la şcoală. De tot"

UN NOU TREND PRINTRE MĂMICI: "Am retras-o pe Sofia de la școală. De tot"

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mama, tatăl și Sofia și-au expus punctele de vedere în acest sens, dezvăluind motivele care i-au dus la aceasta hotărâre, conform viva.ro."Am retras-o pe Sofia de la școală. De tot. Am ales că ea să învețe în sistem home schooling despre lucrurile care îi plac și fără constrângeri, fără competiții impuse, fără note sau calificative. Ne-am gândit bine înainte de a luă această decizie și ne-am “facut temele” înainte de a ne aruncă spre un asemenea viitor. Am vorbit cu oameni care își educa în mod similar copiii, citim mult despre asta și ne-am asumat inclusiv schimbarea ritmului nostru de viață, conștienți fiind că noi vom fi cei care va trebui să o ajutăm și să o susținem în tot acest proces. Vom descoperi alături de ea o grămadă de lucruri, sunt sigură. Ne-am lovit de prejudecăți și știm că e abia începutul unui lung șir de provocări atât din partea societății cât și din partea necunoscutului care ne așteaptă. Dar nu ne temem. Suntem împreună, toți trei, în această decizie și e una asumată. Potențialul Sofiei a fost principalul factor în această hotărâre, precum și faptul că sistemul de învățămant actual este depășit pentru vremurile pe care le trăim”, a spus Dana Nălbaru.Dragoș Bucur a povestit cum acesta a fost cel mai relaxat început de an școlar pentru Sofia. „Ieri, în prima zi de ne-școală. Sofia a făcut primul curs de scenaristică, a stat 2 ore în față calculatorului făcand matematică și altă oră jumătate invătand programare pe calculator la cursurile online Khan Academy.”Sofia a mărturisit că a crezut inițial că este o glumă când părintii au anunțat-o că nu va mai merge la scoală. S-a bucurat enorm însă când a auzit că va merge la cursurile care îi plac: karate, robotica, skateboard, dansuri, chineză, engleză, scenaristică, pictură și multe altele.În prima zi de scoală, Sofia a avut scenaristică, unde a petrecut două ore foarte interesante.„După ce am ajuns acolo au urmat două ore super în care mi-am dezvoltat scenariul (o să fac un super film) și am discutat tot felul de lucruri pentru că sunt curioasă să știu cum să îl scriu. După o zi ÎN CARE M-AM ȘI JUCAT am făcut o seară de lectură, cu vecină mea Măria, în timpul căreia am povestit despre unele cărți pe care le-am citit.”