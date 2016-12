Un nou titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius”

Un nou titlu de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”

Ieri, într-un cadru solemn, în prezența conducerii Universității și a unui numeros public, format din profesori, studenți și invitați, i-a fost acordat profesorului universitar dr. Andreas Orphanides, rector al Universității Europene din Cipru și președinte al Asociației Europene a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE), titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța.Profesorul Andreas Orphanides a obținut licența în Istorie-Arheologie la Universitatea din Atena (Grecia), a absolvit Masteratul în Studii Clasice și Arheologie la Universitatea Albany din New York și Doctoratul în Antropologie/Arheologie la aceeași Universitate din Statele Unite ale Americii. Aceste titluri academice au fost urmate de specializări post-universitare la Hellenic Open University (Grecia), la Universitatea din Lisabona, în Noua Zeelandă etc.Istoricul și arheologul Andreas Orphanides este însă dublat și de o înaltă pregătire teologică și muzicală. A urmat Școala de Muzică Bizantină din Lapithos, Cipru și de Muzică clasică la Conservatorul Național din Atena (Filiala din Lapithos, Cipru).Profesorul Andreas Orphanides n-a omis nici pregătirea sa în domeniul Marketingului și Managementului. Astfel, în anul 1989 a urmat Cursurile de Marketing pentru Organizațiile non-profit, organizate de Asociația Americană de Management, iar în anii 1992 și 1997 pe cele de Managementul Calității, organizate de Ministerul Muncii din țara sa de origine, Cipru. Or, și aceste cursuri - de Marketing și Management l-au ajutat și în activitatea sa de Decan, cu probleme academice, între anii 1991-2006; de Rector al Universității Europene din Cipru, din anul 2007; de Președinte al Comitetului Executiv European pentru Asigurarea Calității în Învățământul superior (EQAR), din anul 2010, și de Președinte al Asociației Europene a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE), din 2011, organism european din Comisiile căruia face parte și Prorectorul Universității „Ovidius”, profesorul universitar dr. Nicolae V. Dură. Este de altfel pentru prima dată când un cadru universitar, român, a fost cooptat în structura unui asemenea Organism instituțional de învățământ european.Profesorul Andreas Orphanides predă istoria antichității, arheologia, muzica bizantină și studii clasice nu numai la Universitățile din țara sa, ci și în străinătate, ca de pildă, la Universitatea Albany din New York, la Școala Greacă de la Biserica Ortodoxă Greacă Sfânta Sofia din New York, la Școala Theoritikon din Atena (Grecia), la Școala Greacă a Bisericii Elene din Lowell (SUA), unde este și Directorul acesteia, etc.Rectorul Andreas Orphanides, care are însă și o bogată experiență în domeniul muncii de editoriale și de redacție, fiind editor Șef al Journal of Business and Society (1988-2007) și Director la Institut of Cyprus Publications, SUNY din Albany, se bucură și de o recunoaștere națională și internațională, exprimată de altfel și prin premiile și distincțiile primite, dintre care amintim: Distincția onorifică pentru contribuția sa în domeniile Științei, Cercetării și Culturii; Premiul Special din partea Facultății Cyprus College; Merite Științifice Deosebite, acordate de Universitatea Albany din New York (SUA) etc.De asemenea, profesorul Andreas Orphanides este și compozitor. În calitatea aceasta, a compus poeme, suite, simfonii și chiar versurile și muzica pentru imnul academic al Universității Deschise din Cipru și al Universității Europene din Cipru etc.În fine, rectorul Andreas Orphanides nu este numai un profesor de vocație, de largă respirație umanist-europeană, ci și un cercetător de înaltă ținută științifică, a cărui activitate în domeniul muncii de cercetare se exprimă atât în paginile a sute de studii și zeci de cărți, cât și în proiectele ale cărui director și coordonator este.Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unei personalități universitar-academice de o asemenea anvergură, cu o largă recunoaștere internațională, se afirmă desigur atât imaginea, cât și prestigiul Universității „Ovidius” din Constanța.