Un nou titlu apărut la Editura "Dobrogea"

Ştire online publicată Miercuri, 19 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A ieșit de sub tipar, în condiții grafice deosebite, la Editura „Dobrogea”, volumul II al cărții „CINE ÎI APĂRĂ PE LUPII DE MARE?”, semnată de Ion Tița-Călin.Lucrarea este cronica existenței aventuroase, dramatice și deseori tragică a unei categorii socio-profesionale percepută dintotdeauna ca o elită. Este prima lucrare despre încercările teribile prin care au trecut navigatorii români și cei din zona Mării Negre într-o perioadă de un deceniu și jumătate, dar și despre cei ce i-au ajutat atunci când nu mai aveau nicio speranță, abandonați fiind de armatori și autorități. Este, de asemenea, o carte despre solidaritatea de breaslă, singura stavilă în fața agresivității „rechinilor” din shipping-ul internațional și a creșterii indiferenței autorităților.Primul volum, publicat în luna august 2014, reflectă apogeul crizei flotei naționale și dispariția ei, exodul navigatorilor români pe piețele externe și transformarea României într-un rezervor de navigatori pentru flota mondială, debutul crizei economice și al crizei shipping-ului internațional în 2009, începutul crizei din Golful Aden și Oceanul Indian, provocată de pirații somalezi.Cel de al doilea se referă la intervalul 2010 - 2014. În această scurtă perioadă, de numai cinci ani, navigatorii au trecut prin mai multe încercări decât, în alte vremuri, într-un secol. Volumul surprinde principalele evoluții din shipping-ul contemporan: preluarea controlului Oceanului Indian de către pirații somalezi și intrarea Africii de Vest pe harta focarelor pirateriei, declinul flotei mondiale sub loviturile Marii Crize Economice din 2009 - 2013, reacția organizațiilor internaționale față de degradarea condițiilor de muncă și viață pe mare și adoptarea Convenției internaționale MLC 2006, nașterea amplei mișcări sindicale din regiunea Mării Negre și declanșarea campaniilor împotriva navelor sub standard. Primul volum a fost bine primit de public, în special de tinerii aflați la începutul carierei de ofițer.