Un nou teatru pentru copii va fi construit la Constanţa. Dorinţa directorului, la ceas aniversar

Un nou teatru pentru copii va fi construit la Constanța. Dorința directorului, la ceas aniversar

„Este un teatru care obligă, pentru că el nu înseamnă numai spectacole de valoare, înseamnă și spectacole cu un profund caracter educativ, actuala formulă repertorială a teatrului reușind să o răspundă cu brio”, declara teatrologul Anaid Tavitian, ale cărei începuturi de carieră sunt legate tot de această instituție.Așadar, ieri, a fost motiv de mare sărbătoare, la șase decenii de la înființare, micii spectatori, elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 37, fiind întâmpinați, cu turtă dulce, baloane și confetii, de personajele de basm încă de pe stradă și până în sala de spectacole, unde au urmărit recenta premieră „Crăiasa Zăpezii”.Pentru actualul director Vasile Gherghilescu, această instituție reprezintă și rampa sa de lansare ca actor, încă din anul III de studenție, dar și câștigarea unui premiu.„După care activitatea mea s-a desfășurat o perioadă la Teatrul Dramatic și din 2003 de când am înființat Teatrul pentru Copii și Tineret sunt manager. Practic, din anul 2000 am răspuns de activitatea de aici, pe vremea când era secție a Teatrului Ovidius”, povestește Gherghilescu.- Bucurii au fost toate premierele și toate întâlnirile cu copiii. Mi-e greu să aleg… au fost și premii importante, ultimele chiar luna trecută, la festivalul de la Cluj, unde am obținut trei premii cu „Mica Sirena”. Și poate nu neapărat premiile, cât succesul de public, pentru că, așa cum vedeți, avem săli arhipline, iar duminica am ajuns să ni se ceară și al treilea spectacol, ceea ce este imposibil. Și așa jucăm unul după altul, ca la cinematograf, și cu un efort foarte mare pentru actori. Ni s-a întâmplat să depășim capacitatea și celei de-a doua săli și să plece părinții cu copiii acasă. Mi-a părut foarte rău, pentru că s-a întâmplat să fie unii chiar din Mangalia și nu puteau înțelege că nu mai putem pune băncuțe, pentru că nu avem voie, legea ne interzice. Destule motive pentru a demonstra că este nevoie de un teatru pentru copii mai mare, cu dotări pe măsura anului 2017 și în perspectiva viitorilor 100 de ani. Până la urmă, prezența copiilor dovedește nevoia de educație, divertismentul constituind doar o micuță păcăleală pentru ei. Cât despre cumpene, au fost și ele, nu la fel de multe ca bucuriile, dar destule și prefer ca acum, la ceas aniversar, să le dau uitării. Faptul că le-am trecut înseamnă că am fost puternici și că pasiunea și dragostea pentru meseria noastră și pentru copii a fost suficientă ca să le putem depăși.- Într-adevăr, este o alternativă extrem de puternică, dar după cum vedeți încercăm să păstrăm și tradiție, poveștile clasice să le readucem pe scenă, nu numai modernism, lasere și efecte speciale. Avem și combinații de asemenea tehnici, dar așa cum vedeți în repertoriul nostru avem povești clasice românești foarte îndrăgite și cunoscute. Ne-ar fi foarte simplu să montăm ce este la modă, ce găsim pe toate posturile tv, dar n-am face decât să le oferim același lucru într-un alt spațiu. Or, teatrul este o alternativă la toate celelalte forme de spectacol.- Și eu, și colegii mei, dar și copiii ne dorim exact ce v-am spus mai devreme. Să demarăm construirea unui teatru. Locația am găsit-o, este în zona Delfinariului, așa încât acolo am putea crea un complex de educație și agrement pentru copii, cu Planetariu, rezervație, un amfiteatru în aer liber. Proiectul este foarte frumos, l-am făcut, este pe masa edililor, urmează pașii care de data aceasta sper să fie făcuți mult mai repede. Sper să existe și voință mai multă decât altădată, iar acum, după alegeri, pentru anul viitor să demarăm procedurile de construire a unui teatru pentru copii.Este cea mai mare dorință personală și singura care mă mai ține aici, în rest am făcut destule și cred că e timpul să vină cineva mai tânăr și cu mai multă energie. Dar nu înainte de a porni construcția unui nou teatru pentru copii la Constanța.