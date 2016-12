Un nou scandal la Şcoala nr. 28. "Explozie" la bibliotecă!

Un nou scandal la Școala nr. 28. "Explozie" la bibliotecă!

Nici nu s-a „răcit“ bine contestația prin care prof. Ecaterina Rupesac atrăgea atenția că munca de 40 de ani îi este anulată printr-o decizie a directorului Mihaela Stan, că bibliotecarul Liliana Crina Mareș ia la rându-i atitudine împotriva directorului Școlii nr. 28 „Dan Barbilian“.Acordarea gradațiilor de merit, oferite dascălilor pe o perioadă de cinci ani, pentru rezultate deosebite la catedră, a generat un scandal de proporții.Ieri, pe adresa redacției „Cuget Liber”, a sosit o scrisoare intitulată „Lipsa de transparență și abuz în funcție - Management performant al doamnei director Mihaela Stan”, semnată de bibliotecarul Școlii nr. 28, Liliana Crina Mareș.Bibliotecarul îi aduce în această scrisoare o serie de acuzații directorului: „Am avut neplăcuta surpriză să constat că la concursul pentru acordarea gradației de merit am obținut un punctaj mai mic cu 40 de puncte față de autoevaluarea făcută. Inițial, am crezut că este o greșeală și am sunat imediat la sindicat. Mi s-a răspuns că multe documente nu erau certificate de directorul școlii. Știind problemele din trecut pe care le-am avut cu directorul Stan, am depus o contestație. E revoltător ceea ce se întâmplă, pentru că am depus prin secretariat ambele dosare (original și copii) cu număr de înregistrare și opis, din prima zi, conform calendarului. În dosar este ilustrată recunoașterea meritelor mele atât de Asociația Bibliotecarilor din România, cât și de organizații care m-au premiat. Am realizat un ghid al bibliotecarilor online, am fost selectată între cei 60 participanți la seminarul organizat de Comisia Europeană cu proiectul «Europa, casa mea». De asemenea, am scris monografia școlii care se afla pe site-ul școlii până anul trecut, când doamna director nu a reușit să plece în locul meu la Bruxelles, fiind refuzată pe motiv că doar coordonatorul proiectului poate pleca. A trebuit să-mi iau concediu fără plată pentru a pleca la Bruxelles, din cauză că doamna director a refuzat să-mi semneze delegația. Apelez la acest demers pentru a pune în gardă pe toată lumea să fie acoperită de hârtii în strat atât de gros, încât să nu treacă nici glonțul prin ele. Nu mai există încredere, colegialitate, respect! Cine muncește, greșește, deci trebuie sancționat! Am depus o declarație pe proprie răspundere că documentele sunt conforme cu originalul și că nu am documente falsificate. De asemenea, am depus o cerere de anchetare a abuzului la Sindicatul Învățământului și am descris aceste fapte și în contestația depusă la Inspectoratul Școlar,” se arată în scrisoarea semnată de Liliana Crina Mareș.„Nu pot face compromis pe lege“La rândul său, directorul Școlii „Dan Barbilian”, Mihaela Stan, ne-a infirmat că ar fi vorba de un conflict mai vechi: „Nu știu ce o îndreptățește pe doamna Mareș să facă astfel de acuzații, dum-neaei nefiind un for abilitat. Eu ca director, conform metodologiei, trebuie să certific copiile care sunt însoțite de original. Fiecare candidat, dar și directorul trebuie să semneze o anexă prin care să-și asume Codul Penal, cunoscând falsul în declarații. Nu înseamnă că dacă găsești o copie neînsoțită de original, un manager poate clasifica acest gest în-tr-un anume fel. Neavând originalul, nu semnez copia și atât. Dumneaei mențio-nează că nu i-am semnat și susține că i s-a acordat un punctaj cu 40 de puncte mai mic. Mai mult, este sigură că nu am semnat. Eu știu că la avizier, atunci când se afișează rezultatele, apare un punctaj, dar nu apar și motivele. Întrebarea mea este de unde cunoaște dumneaei toate dedesubturile acestea, pentru că sunt convinsă că nu a stat de vorbă cu comisia. Conform metodologiei, contestația rămâne definitivă și nu poate fi atacată decât în contencios administrativ. Cei care consideră că au dreptate și nu înțeleg că noi trebuie să respectăm legea - eu, ca director, nu pot face compromis pe lege! - pot merge în contencios administrativ, dar trebuie să așteptăm întâi soluționarea contestației. Este prematur să ne pronunțăm. Doamna nu cunoaște legea și afirmația făcută o incriminează. Cei care aplică pentru aceste gradații de merit trebuie să aducă originalele pentru a le confrunta, ca mai apoi, eu, în calitate de director, să parafez copia. Comisia evaluează, nu directorul!”.Liliana Crina Mareș a depus contestația la Inspectoratul Școlar Județean în data de 19 mai, iar termenul de soluționare este până la 25 mai.Contactat telefonic, inspectorul general al ISJ Constanța, prof. dr. Răducu Popescu, ne-a declarat: „Nu pot face, deocamdată, nicio declarație. Dacă bibliotecarul Școlii nr. 28 a depus o contestație, o vom analiza și abia apoi ne vom pronunța”.