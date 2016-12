Un nou record pentru pictorul român Adrian Ghenie

Ştire online publicată Joi, 11 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Lucrarea "The Sunflowers in 1937", de Adrian Ghenie, a fost adjudecată în licitație miercuri, la Londra, pentru suma record de 3.117.000 de lire sterline, informează site-ul oficial al casei Sotheby's, potrivit Agerpres.Pictura, inspirată de celebra lucrare a lui Vincent van Gogh — "Floarea soarelui", a fost vândută la un preț record pentru artistul român, peste dublul recordului său anterior de preț, apreciază cei de la Sotheby's."The Sunflowers in 1937", un ulei pe pânză de dimensiuni impresionante, a făcut parte din licitația "Contemporary Art Evening" și era estimată la 300.000 — 400.000 de euro.Lucrarea face parte din seria artistului intitulată "Berlin Noir", prezentată în 2014 la Galeria Judin din capitala Germaniei. Seria "Berlin Noir" a avut ca inspirație campania de defăimare a artei din timpul celui de-al Treilea Reich — când unele opere, inclusiv cele ale lui van Gogh, au fost considerate "degenerate".Ghenie mai are în licitație, joi, tot la Sotheby's, în Londra, două portrete, printre care unul intitulat "Elena Ceaușescu", fiecare estimat la 60.000 — 80.000 de lire sterline.Născut în 1977, în Baia Mare, Adrian Ghenie este foarte apreciat în lumea artei contemporane internaționale, fiind prezent cu lucrări în cele mai importante muzee, galerii și colecții private din lume: Centrul Pompidou (Paris), SFMOMA (San Francisco), Muzeul Hammer și Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles, S.M.A.K. Collection (Gent).Lucrările sale au fost incluse în expoziții la Palazzo Grassi, Fundația François Pinault (Veneția), Tate Liverpool, Bienala de la Praga, Fondazione Palazzo Strozzi (Florența).În 2015, a reprezentat România la Bienala de Artă de la Veneția, cu proiectul "Darwin's Room".