Un nou record pentru Adele

Binecunoscuta cântăreață britanică Adele a bătut un nou record cu noul său cântec Hello, care a devenit piesa cea mai vândută online în prima săptămână de la lansare, fiind descărcată de un milion de ori în SUA, potrivit Agerpres. Este o baladă acompaniată la pian si e primul cântec de pe noul album al artistei Adele, programat să fie lansat în 20 noiembrie, primul după o pauză de cinci ani. Piesa a ajuns în fruntea topului Billboard care înregistrează vânzările, descărcările și difuzările la radio: Hello a fost descărcat de 1,1 milion de ori în SUA în prima săptămână de la lansare, depășind cu mult precedentul record stabilit de rapperul Flo Rida cu piesa lui 'Right Round', care a fost descărcată de 636.000 de ori într-o săptămână, în 2009.Astfel, melodia Hello a fost ascultată de peste 20,4 de milioane de ori în streaming (flux fără descărcare) pe serviciile de muzică la cerere, de două ori mai mult decât precedentul record deținut în ultimele două luni de canadianul Justin Bieber cu piesa lui 'What do you mean?'. Criticii se așteaptă ca noul album al lui Adele, intitulat '25', să fie cel mai bine vândut anul acesta.