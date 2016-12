Un nou premiu valoros pentru Lică Gherghilescu

2

inima rece-regia cristian pepino

hai sa te lamuresc,dl.acesta care este si doctor in arta papusareasca a jucat cind era student in acest spectacol,iar atunci regia apartinea lui cristian pepino.cind a venit la teatrul de papusi a pus si el aceiasi piesa asta prin 2004 dar fara nici o diferenta intre ele pur si simplu a copiat,numai ca intre timp domnul sa imprietenit cu maestrul pepino si acesta nu a zis nimic,bineinteles in schimbul unor contracte grase care lea primit atit el cit si sotia care semna scenografia.spectacolul sa jucat vreo 4 ani si apoi a fost bagat la conservare iar anul acesta cu surle si trimbite a anuntat o noua premiera la teatrul de papusi cu spectacolul inima rece care este acelasi el nici macar nefiind scos de pe lista spectacolelor active.poate singura diferenta ar fi ca acum din lipsa de actori a intrat si el sa joace.deci dragul meu daca te duci sa vezi piesa eu te sfatuiesc sa te duci dar din pacate o vei revedea pe cea de acum douazeci si ceva de ani dar cu alti actori.iar cu premiul pe care la primit sa ma lase acest domn in pace ca nu este meritul lui.rusine domnule gherghilescu,vrei sa-ti arati valoarea pune o piesa de papusi adevarata in scena si atunci toata stima dar pina atunci lasane...