Un grup de elevi de la Colegiul "Tomis" pleacă în Portugalia

După ce vineri am scris despre reușita Școlii nr. 1 din Eforie Nord de a fi parte într-un proiect ERASMUS, iată că o nouă unitate de învățământ constănțeană este beneficiara aceluiași tip de proiect.Intitulat „Electronică aplicată la standarde europene în viața de zi cu zi”, proiectul are o valoare de 48.652 euro și se va derula între Co-legiul Tehnic „Tomis”, Omicarauto, Lda Reparaçőes De Automoveis și Jobauto din Barcelos, Portugalia - parteneri de primire și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia - partener intermediar.Proiectul se va adresa unui grup de 18 elevi din clasa a XI-a, spe-cializarea Tehnician mecatronist, care vor parcurge prin plasament transnațional, timp de trei săptămâni, într-o organizație din domeniul mecanică din Portugalia, unitățile de competențe și elementele de conținut din curriculum pentru clasa a XI-a, Modulul IX „Circuite electronice” și Modulul VIII „Sănătatea și securitatea muncii”, în perioada 9-29 mai 2016.„Proiectul are ca scop să dezvolte competențe profesionale participanților în domeniul circuitelor electronice și a sănătății și securității muncii pentru lucrările de specialitate. Competențele tehnice pe care le vor dobândi le vor oferi posibilitatea de a activa într-un domeniu actual, interdisciplinar, care îmbină mecanica, electronica, informatica, în scopul realizării de produse și sisteme inteligente”, este de părere prof. Cornel Mihai Dumitrașcu, directorul Colegiului „Tomis”.