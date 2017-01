Un fragment din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos va fi adus în Dobrogea

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În acest sfârșit de săptămână, în Dobrogea, la Mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion” (localitatea Dunavățul de Jos, județul Tulcea) va fi adus un fragment din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Patriarhia Ierusalimului a dăruit relicvariul cu Sfânta Cruce în ziua de 29 iunie a.c., Catedralei de la Durostorum (Silistra - Bulgaria), iar o delegație a Bisericii Ortodoxe Bulgare, condusă de Înalt Prea Sfințitul Părinte Ilarion, Mitropolit de Durostorum, va aduce credincioșilor dobrogeni, spre închinare, odorul de mare preț în ziua de 8 iulie, începând cu ora 7.30, la Mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion”. Evenimentul vine să întregească sărbătoarea Sfinților Mucenici Epictet și Astion, ale căror moaște se află depuse în Catedrala Arhiepiscopală a Tomisului și de unde, anual, sunt conduse în procesiune la mănăstirea ridicată în cinstea lor. Și în acest an, Înalt Prea Sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și alături de credincioși va conduce spre Halmyris raclele cu sfintele moaște în ziua de 7 iulie la ora 16.00. Ele vor fi întâmpinate de credincioșii tulceni în seara aceleiași zile, la ora 19.00, la mănăstirea menționată, după care cei prezenți vor lua parte la slujba de priveghere. Duminică, 8 iulie a.c., la ora 7. 30, la mănăstirea Sfinților Epictet și Astion, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va întâmpina delegația bulgară și va așeza spre închinare relicvariul cu Sfânta Cruce a Mântuitorului Hristos. Manifestările religioase vor continua cu slujba de târnosire a paraclisului mănăstirii. Soborul de arhierei, preoți și diaconi va oficia Sfânta Liturghie începând cu ora 9.00. Prin Sfinții Mucenici de la Halmyris, Dobrogea deține cele mai vechi sfinte moaște descoperite în România. Cei doi sfinți au primit cununa muceniciei în anul 290, fiind îngropați, ulterior, sub altarul bisericii episcopale a Halmyrisului.În acest sfârșit de săptămână, în Dobrogea, la Mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion” (localitatea Dunavățul de Jos, județul Tulcea) va fi adus un fragment din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Patriarhia Ierusalimului a dăruit relicvariul cu Sfânta Cruce în ziua de 29 iunie a.c., Catedralei de la Durostorum (Silistra - Bulgaria), iar o delegație a Bisericii Ortodoxe Bulgare, condusă de Înalt Prea Sfințitul Părinte Ilarion, Mitropolit de Durostorum, va aduce credincioșilor dobrogeni, spre închinare, odorul de mare preț în ziua de 8 iulie, începând cu ora 7.30, la Mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion”. Evenimentul vine să întregească sărbătoarea Sfinților Mucenici Epictet și Astion, ale căror moaște se află depuse în Catedrala Arhiepiscopală a Tomisului și de unde, anual, sunt conduse în procesiune la mănăstirea ridicată în cinstea lor. Și în acest an, Înalt Prea Sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și alături de credincioși va conduce spre Halmyris raclele cu sfintele moaște în ziua de 7 iulie la ora 16.00. Ele vor fi întâmpinate de credincioșii tulceni în seara aceleiași zile, la ora 19.00, la mănăstirea menționată, după care cei prezenți vor lua parte la slujba de priveghere. Duminică, 8 iulie a.c., la ora 7. 30, la mănăstirea Sfinților Epictet și Astion, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va întâmpina delegația bulgară și va așeza spre închinare relicvariul cu Sfânta Cruce a Mântuitorului Hristos. Manifestările religioase vor continua cu slujba de târnosire a paraclisului mănăstirii. Soborul de arhierei, preoți și diaconi va oficia Sfânta Liturghie începând cu ora 9.00. Prin Sfinții Mucenici de la Halmyris, Dobrogea deține cele mai vechi sfinte moaște descoperite în România. Cei doi sfinți au primit cununa muceniciei în anul 290, fiind îngropați, ulterior, sub altarul bisericii episcopale a Halmyrisului.