Un cunoscut director de şcoală constănţeană a renunţat la funcţie

Un cunoscut director de școală constănțeană a renunțat la funcție

De 15 ani, prof. Afrodita Marcoșanu conduce destinele Școlii Gimnaziale nr. 1 din Tuzla și de 38 de ani face naveta pentru a le preda copiilor de aici una dintre cele mai îndrăgite materii: educație fizică.La începutul acestei săptămâni, ca urmare a solicitării sale de încetare a detașării în interesul învățământului din funcția de director, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a dorit continuarea procesului de transparență în alegerea directorului, prin vot secret. Așa încât, în cadrul Consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Tuzla, cadrele didactice și-au exprimat opțiunea și l-au ales, prin vot secret, pe prof. Radu Emil Buzan, evident, tot de educație fizică.„Mai am un an până la pensie și am considerat că e mai bine să stau alături de colegul meu și să-l ajut, așa cum la rândul meu, în urmă cu 15 ani, am fost ajutată de alte persoane”, a declarat prof. Afrodita Marcoșanu.La ședința de alegeri, au mai participat inspectorii școlari prof. Icbal Anefi și prof. dr. Ana-Daniela Gheorghe. Profesorul Buzan va deține funcția de director al școlii până la organizarea concursului, în luna octombrie.