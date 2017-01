Un concurs transformat în olimpiadă, din 2017

Ştire online publicată Marţi, 03 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimele zile ale lui 2016, Ministerul Educației a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, în fapt, o competiție inițiată în 2009 sub forma unui concurs național de dezbateri oratorice.Potrivit Ministerului Educației, publicul-țintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învățământ având dreptul să înscrie echipe compuse din trei elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secțiunea începători, liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care până la data înscrierii în concurs nu au mai participat la nicio competiție de profil. Secțiunea avansați este deschisă celor cu experiență competițională ante-rioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune.Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene/IȘMB, va lansa și va promova competiția în toate unitățile de învățământ preuniversitar care au elevi în clasele IX-XII, anunță temele de dezbateri pentru ediția din fiecare an a olimpiadei și transmite precizări metodologice și detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc. Datele/perioadele de desfășurare a etapelor județeană și națională, precum și locul de desfășurare a etapei naționale se regăsesc în Calendarul Olimpiadelor Naționale Școlare, publicat anual de MENCȘ.În context, un obiectiv important al Ministerului Educației este formarea cadrelor didactice care vor antrena echipele participante. Astfel, cu sprijinul partenerilor, vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori.Prima ediție a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfășura în acest an școlar.