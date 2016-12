Un "colos de muzică frumoasă" deschide Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Un "colos de muzică frumoasă" deschide Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului

Începând din acest week-end, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va fi gazda celui mai important eveniment de pe agenda sa anuală, și anume cea de-a 42-a ediție a Festivalului Național al Muzicii și Dansului, care anul acesta, în premieră, va oferi publicului constănțean 15 spectacole memorabile, cu invitați speciali, soliști, dirijori din străinătate și din România. „Este unul dintre festivalurile cele mai bune de până acum, și pentru că am obținut un buget din partea Ministerului Culturii pe care să-l alocăm strict acestui eveniment”, declara zilele trecute Daniela Vlădescu.„Forța destinului“Sâmbătă, 29 octombrie, premiera „Forța destinului” va deschide festivalul în… forță, datorată viziunii regizorale a apreciatei Alice Barb, care a mai realizat la Constanța două spectacole valoroase: „My Fair Lady” și „Turandot”. „Știe cum să lucreze în așa fel încât să scoată din puțin foarte mult și din piatră seacă ceva valoros. Va fi un spectacol foarte frumos, cu una dintre cele mai bune scenografe ale României, Maria Miu, cu soliști invitați: Cristina Radu, de la Brașov, Orest Pâslaru și Cătălin Țoropoc (București), Răzvan Săraru și Lucia Mihalache. Va fi un spectacol foarte frumos și de impact, fiind o operă rar cântată și foarte dificilă. Vorbim de un colos de muzică frumoasă cu care dorim să ne ridicăm și noi, ca realizare, la nivelul creației lui Verdi. Nu vrem să schim-băm nimic. O prezentăm așa cum a creat-o marele autor și au gândit-o libretiștii, fără a interveni, fără a face nebunii pe scenă. Pentru că eu consider că trebuie să respectăm valorile universale și să le dăm dreptul de a trăi de-a lungul anilor neschimbate”, a completat directorul Vlă-descu.„Crăiasa Zăpezii“Duminică, 30 octombrie, va fi prezentată, pentru a doua oară, „Crăiasa Zăpezii”, o realizare foarte frumoasă a regizorului coregraf Horațiu Cherecheș în colaborare cu Natalia Kurnilova, una dintre invitatele mai frecvente ale concepției scenografice la Constanța. Același apreciat corp de balet constănțean va oferi pe 6 noiembrie un nou spectacol, cu „Lacul lebedelor”.Pe 2 noiembrie, spectatorii constănțeni sunt așteptați să se bucure de „Farmecul operetei” cu cei mai reprezentativi artiști ai operei din București, într-un recital de duete arii, acompaniate de pian. Seara va fi completată de Constanța Brass Band.Pe 4 noiembrie și pe 25 noiembrie vor fi omagiați printr-o gală cei doi maeștri dirijori Radu Ciorei și Gheorghe Stanciu, la împlinirea a 40 de ani de activitate dirijorală. Din seria concertelor speciale mai fac parte și spectacolele din serile de vineri, 11 noiembrie - „Stairway to Heaven”, miercuri, 16 noiembrie - recital extraordinar Ozana Barabancea și invitații săi, duminică, 20 noiembrie - Cântece de iubire, și marți, 22 noiembrie - fantezia muzicală cu parfum interbelic - „La Paris, mon cher!”.v v vÎn agenda de spectacole a festivalului mai figurează spectacolele de operă „Traviata” (sâmbătă, 5 noiembrie), „Turan-dot” (sâmbătă, 12 noiembrie), „Nabucco” (sâmbătă, 19 noiembrie), „O noapte la Veneția” (sâmbătă, 26 noiembrie).Festivalul se va încheia pe 29 noiembrie cu un eveniment aniversar „George Enescu - 135 de ani de la nașterea compozitorului”. Un concert conferință „Oedip pe înțelesul tuturor”, realizat cu sprijinul Muzeului Național „G. Enescu”, va fi urmat de un moment de balet inti-tulat „Enesciana”.Biletele pentru aceste spectacole au prețuri de 25, 30, 40 și 50 de lei, în fun-cție de dispunerea locurilor în sală. Elevii și studenții vor plăti 15 lei pe un bilet, iar pensionarii 20 de lei. La casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski” se găsesc în vânzare și șase categorii de abonamente, la prețuri cuprinse între 250 (15 spectacole) și 125 de lei (șapte spectacole).Toate spectacolele încep la ora 18.30.