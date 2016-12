Un candidat-surpriză la şefia ISJ Constanţa, întâmpinat cu ostilitate şi dispreţ!

Un candidat-surpriză la șefia ISJ Constanța, întâmpinat cu ostilitate și dispreț!

Pe 11 mai, la Ministerul Educației, va avea loc concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct, la care Constanța va fi reprezentată de patru candidați.Unul dintre ei este Camelia Isabela Marcu, profesor de științe economice la Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu”. Absolventă a Facultății de Management din cadrul AISTEDA, cu licență la ASE București, prof. Marcu a debutat la catedră în Tulcea, unde a predat timp de opt ani, iar de 14 ani se află în Constanța. Recunoaște că de fiecare dată când s-a înscris la un concurs de metodist sau pentru funcția de director a fost avertizată de colegi că, neavând culoare politică, nu va reuși să acceadă. „Oare care este misiunea noastră? Numai interesul propriu?”, a venit replica interlocutoarei.- Ce considerați că vă recomandă pentru funcția de inspector general adjunct?- În primul rând, studiile. Am analizat cu multă atenție, în acești 14 ani de când sunt în Constanța, și am observat că nu există la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța un cadru didactic, cel puțin metodist dacă nu chiar inspector, care să fi absolvit Facultatea de Management. Pentru că managementul este arta de a conduce. S-au schimbat foarte des inspectorii generali adjuncți și inspectorii generali. Niciunul nu a avut în echipă profesor de specialitate management.S-au înconjurat numai de persoane care, practic, s-au rotit, ceea ce te face, ca persoană corectă, să te întrebi de ce?Revenind la întrebare, mă recomandă diplomele și realizările copiilor îndrumați de mine și nu am nevoie să mă susțină cineva din partid, din Primărie sau să perii vreun coleg să mă susțină. Și mai am un mare avantaj. Din Tulcea și până în prezent, am trecut prin absolut toate formele de învățământ: de la învățător cu predare în condiții de simultan, la gimnaziu la nivel liceal, chiar și la gimnaziu frecvență redusă, clasa a XIII-a rută progresivă, școală profesională, am predat sâmbăta și duminica.- Având în vedere expertiza dvs., de ce nu v-ați înscris la concursul pentru funcția de inspector general?- Nu a fost publicat anunțul nici la colegiu, la avizier, nici pe forum. Directorul unității trebuia să anunțe data. Acum, noroc că m-am uitat pe forumul ISJ, că puteam să pierd și această înscriere. Ieri a fost ultima zi de înscriere pentru cei 33 de inspectori, dar acolo nu mă interesa să mă înscriu. Sunt niște obiective și niște țeluri pe care eu mi le fixez într-o anumită etapă a vieții mele. Cândva mi-am dorit să fiu director aici, dar au început discuțiile că de ce tocmai eu, care fac reclamații și sesizări, că sunt mereu nemulțumită. Imaginea aceasta diabolică a fost difuzată nu numai la nivel de ISJ, dar și în rândurile altor profesori. Numai cine mă cunoaște cu adevărat ar înțelege ce om sunt.- Îi cunoașteți pe candidații care s-au mai înscris la același concurs?- Nu îi cunosc foarte bine, chiar deloc pe acești colegi care s-au înscris. Îmi pare rău că trebuie să spun, chiar m-au dezamăgit ostilitatea și disprețul cu care m-au primit să mă înscriu. Eu am plecat din Tulcea de lângă niște colegi exemplari, iar aici, în Constanța, îl apreciez pe actualul director adjunct, care mi-a fost director la Poarta Albă, și pe care îl simt ca pe un om deosebit (Alexandrina Gherghina - n.r.).- Să presupunem că ați promovat concursul de inspector adjunct. Ce credeți că ar trebui schimbat la ISJ?- Misiunea mea coincide cu misiunea Ministerului Educației și a Inspectoratului Școlar, și anume educație de calitate. Care înseamnă a avea o echipă de oameni la fel de inimoși și bine pregătiți, care, pe termen scurt, mediu și lung, să gândească ce să facem pentru copii. Dacă tu, ca inspectorat, trimiți ARACIP-ul sau știu eu ce agenții să facă presiuni sociale, să mă înnebunească cu hârtiile care trebuie să iasă bine, eu nu pot da randament ca profe-sor. Îmi doresc să asigur un climat profesorilor, care să-i binedispună psihic și atunci chiar vor avea timp să-i învețe pe copiii noștri. Noi vrem oameni noi pe funcții, dar cu cutumele și relicvele socialiste. Și încă ceva: sunt de părere să-i dăm omului a doua șansă!- Ați putea face echipă cu actualul inspector general Răducu Popescu?- Cum să nu, dar pe termen scurt și îmi pare rău! Din păcate, metodologia îi impune să aibă cel puțin opt ani vechime în preuniversitar și nu se încadrează.Mi-ar fi plăcut să-i ofer șansa - și dânsul mie - să-i demonstrez că sunt omul potrivit la locul potrivit. Datorită parteneriatului pe care l-a semnat cu Universitatea „Ovidius”, copiii mei au avut șansa de a lua toate premiile și în bani de la Facultatea de Științe Economice. Apreciez foarte mult activitatea dumnealui și cu siguranță ne vom înțelege foarte bine. Mi-ar plăcea să găsească o portiță să mai poată rămâne, dar mi-aș dori să fiu eu generalul, dacă dumnealui ar pleca dincolo. Și să am în echipă persoane jumătate bărbați, jumătate femei. Dar dacă Dumnezeu îmi spune că eu nu am nevoie de asemenea lucruri, îmi voi vedea în continuare de misiunea la catedră.