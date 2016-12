Un arheolog constănţean, alături de Liga de promovare a păcii în Europa

Un arheolog constănțean, alături de Liga de promovare a păcii în Europa

Arheologul Constantin Chera, de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, a participat, zilele trecute, la a IX-a reuniune a Ligii de promovare a păcii în Europa.Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat în Bulgaria, satul Kaynardzha, unde, la 21 iulie 1774, s-a semnat tratatul de pace care a pus capăt celui de-al V-lea război ruso-turc. O dată încheiat acest tratat, se permitea construirea de biserici ortodoxe în Balcani. Obiectivul acestei ligi este de a promova vizibilitatea și dezvoltarea Rețelei de promovare a păcii în toate regiunile Europei, dar și a moștenirii culturale. Pe ordinea de zi a celei de-a IX-a reuniuni European Network of Places of Peace (ENPP), au fost incluse mai multe vizite în Kaynardzha, Dobrich și Balcic, care au permis delegaților să ia cunoștință cu realitatea socială și economică, dar și cu moștenirea acestei regiuni a Bulgariei, la marginea de est a Uniunii Europene.Bulgaria a fost pentru prima oară gazda evenimen-tului, iar printre țările participante amintim: Portugalia, Olanda, Germania, Ungaria, Croația și Slovacia.„Am fost onorați că am fost invitați la această întâlnire. Tragem speranțe că și țara noastră va adera la Rețeaua de promovare a păcii în Europa,” a declarat arheologul Constantin Chera.