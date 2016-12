Un an până la majoratul AIESEC

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Filiala constănțeană a celei mai puternice organizații studențești - AIESEC, a sărbătorit vineri, 16 aprilie, 17 ani de existență, perioadă în care a dovedit că are un cuvânt de spus în dezvoltarea atât personală, cât și profesională a studenților și tinerilor absolvenți, oferindu-le o experiență de învățare prin internaționalism, proiecte, conferințe și interacțiune cu mediul extern. „Organizația noastră a demonstrat în acest an că este formată din tineri cu potențial ridicat și cu pasiune pentru excelență, dar mai ales tineri entuziaști, care au crezut în puterea lor de a aduce o schimbare în societate. Am investit în tinerii cu potențial și le-am dezvoltat cunoștințele de antreprenoriat, educație, informatică sau responsabilitate social-corporatistă, dar mai ales am dezvoltat abilitatea de a produce acea schimbare de care societatea românească are atâta nevoie”, a declarat Andrei Cornea, președinte AIESEC Constanța. În prezent, AIESEC Constanța desfășoară trei proiecte de interes general: Learn Today Build Tomorrow, IT Academy și Business School, urmând ca din data de 24 aprilie, să înceapă și proiectul național Sustainability Education Program. Aceste proiecte abordează probleme din domeniile: educație, IT&C, antreprenoriat și responsabilitate socială.