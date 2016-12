Un alt fel de şcoală, cu premii în table interactive şi tabere

Un alt fel de școală, cu premii în table interactive și tabere

Elevii din județul Constanța sunt invitați să se înscrie în concursul de educație ecologică „Școala Zero Waste”, prilej cu care au șansa de a câștiga o tablă interactivă pentru școala unde învață sau pot participa chiar ei la o tabără!„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România, concurs aflat deja la a patra ediție. Perioada de desfășurare a competiției este între 18 aprilie și 27 mai și până acum s-au înscris 99 de școli din 29 de județe. Școlile din județul Constanța care doresc să intre în competiția pentru marele premiu, reprezentat de o tablă interactivă oferită de partenerul proiectului, Continental, se mai pot înscrie până luni, 11 aprilie, pe site-ul ecostuff.ro.Cei mai implicați elevi vor putea câștiga participarea la o Tabără de Educație Ecologică organizată în luna august la Timișoara, dar și multe alte premii. În plus, profesorii coordo-natori ai primelor trei școli câș-tigătoare în Concursul „Școala Zero Waste” ediția 2015 vor primi câte o tabletă.Și în acest an, accentul va fi pus pe componenta educațională, elevii fiind încurajați să organizeze și să participe la cât mai multe activități din lista propusă de organizatori.