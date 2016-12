Un actor român, printre câștigătorii de la Globurile de Aur din 2016

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Titlul de cel mai bun film străin la Globurile de Aur din 2016 s-a dus către pelicula maghiară ”Son of Saul”, în care joacă și actorul român Levente Molnar.”Son of Saul” este primul lungmetraj al regizorului maghiar Laszlo Nemes. Filmul a mai câștigat și marele premiu al juriului de la Cannes la gala din 2015, potrivit Click.În ultima lună a anului trecut, ”Son of Saul” a fost inclusa pe lista niminalizărilor la gala premiilor Oscar, care va avea loc pe 28 februarie, la Los Angeles.Pelicula este rezultatul unei colaborări cinematografice dintre Ungaria și Franța și a fost extrem de apreciată de critica de specialitate. Subiectul este centrat pe două zile din viața lui Saul Auslande, interpretat de Geza Rohring. Acesta este un prizonier evreu din Ungaria, forțat să lucreze pentru naziști în camerele de gazare ale cunoscutului lagăr din Polonia, de la Auschwitz.Levente Molnar, care este și angajat al Teatrului Maghiar de Stat de la Cluj, interpretează rolul lui Abraham Warsawski, cel mai bun prieten al lui Saul, care se afla alături de el în lagărul de concentrare.”E un subiect care mă interesează personal. Respect și admir enorm capacitatea acestui popor (evreu) de a rezista prin cultură, educație, comunitate. Duc lipsa amalgamului, cândva mult mai accentuat, specific României, dat de conviețuirea pașnică - și mutual benefică - a diverselor comunități (evrei, germani, unguri, armeni, greci etc.). Îmi imaginez cum ar arăta România cu aceste comunități. Cred în puterea pe care o poate avea acest «pestriț» de popoare, nații, etnii și îi duc dorul. Nu pot percepe și înțelege nici până în ziua de azi cele petrecute la Auschwitz. Nu pot să concep cum am fost noi, oamenii, capabili de asemenea fapte”, spunea actorul român după includerea filmului pe lista nominalizărilor a Festivalului de la Cannes.