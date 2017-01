Un actor din "GAME OF THRONES" vine în România

Ian McElhinney, interpretul lui Barristan Selmy, unul dintre cei doi cavaleri aflați în slujba lui Daenarys Targaryen din serialul "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", va veni la Ice Comic Con, care se va desfășura în perioada 15 - 16 noiembrie, la Palatul Copiilor din București.Potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, Ian McElhinney este un actor cu o vastă experiență, cariera sa începând în 1978. De atunci, el a jucat în numeroase filme și producții TV, printre care se numără "Crimele din Belfast/ The Fall", "Hornblower", "Dinastia Tudorilor/ The Tudors" și "Ripper Street". Recent, el s-a remarcat prin portretizarea lui Ser Barristan Selmy din serialul de succes marca HBO "Game of Thrones".