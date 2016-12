Umiliţi şi desconsideraţi, profesorii ies în stradă

2

nu aruncati cu pietre!

De ce sunteti nedrepti cu biata miha? Vreti sa spuneti ca nu-si merita gradatia? Ba da, o merita cu prisosinta! A obtinut nenumarate premii, cum ar fi: Premiul I pentru regie, premiul I ptr spionaj artistic si spionaj viteza,, Premiul I ptr manipulare grosolana si scenarita cronica, Premiul I ptr manifestari paranoide si obsesii nejustificate, dar cel mai important premiu a fost si ramane cel ptr RAUTATE SI MINCIUNA! Bravo miha, succes si multe realizari in activitatea distructiva! Nu se asteapta nimeni sa ai rezultate la limba germana, stim ca nu esti facuta ptr meseria de profesor. Asta e meserie grea, trebuie sa mai ai si altceva in cap in afara de scenarii!

Răspuns la: Felicitări ptr gradația de merit!

Adăugat de : Umiliții, 19 mai

Felicitări doamnei Stan Mihaela de la sc. 28 pentru gradația de merit obținută pe merit, cu sudoarea frunții! Câți olimpici a...