UMC investeşte în cultura constănţeană

UMC investește în cultura constănțeană

Pentru cine nu a aflat încă, Univer-sitatea Maritimă din Constanța editează o revistă culturală trimestrială extrem de interesantă aflată la cel de-al treilea număr. Intitulată „Tomisul Cultural”, publicația îl are ca fondator pe scriitorul Iulian Talianu, iar ca director onorific pe Cornel Panait, prorector, respectiv rectorul Violeta Ciucur, în calitate de director al revistei. Acest ultim număr se deschide cu o fotografie absolut inedită ce îl are în centru pe Mircea Eliade. De altfel, întreaga revistă este inedită și respectă întocmai ceea ce mai definește con-ceptul de cultură.Ba mai mult, chiar cunoscutul critic literar Alex Ștefănescu salută apariția revistei „Tomisul Cultural”, menționând faptul că, timp de patru ani, a colaborat la vechea revistă „Tomis”, care între timp a dispărut. „Iată, însă, că de curând, un om inteligent, talentat, cu sensibilitate de scriitor și temperament de ziarist, Iulian Talianu, a reînființat-o! Noua serie o continuă pe cea de altădată și o depă-șește ca valoare! Este tot revista mea Tomis, dar realizată în condiții de libertate. Spre deosebire de alți condu-cători de periodice, care înțeleg libertatea ca pe un libertinaj, Iulian Talianu o înțelege ca pe o posibilitate de a practica fără restricții ținuta intelectuală, far-mecul literar, receptivitatea față de orice program estetic, de ieri sau de azi”, am încheiat citatul din Alex Ștefănescu.Revenind la cuprins, care abundă în poezie și proză, așa cum îi stă bine unei reviste de reală cultură, găsim semnăturile lui Cristian Teodorescu, Nicolae Stan, o interesantă corespondență din Dublin despre Muzeul James Joyce, semnată George Stoian, și alta, aparținând lui dr. Virgil Coman, despre reuniunea din Bad Kissingen pe tema istoriei germanilor dobrogeni, chiar și un articol despre arhitectura tradițională din Dobrogea, semnat de directorul Maria Magiru. „Maestrul și Cristinel” este o duioasă poveste a unei întâlniri peste Ocean între Mircea Eliade și românii de acolo, consemnată de Stelian Pleșoiu.Sperăm că v-am stârnit curiozitatea de a căuta în chioșcurile „Cuget Liber” ultimul număr al revistei „Tomisul Cultural”, care merită cu prisosință atenția constănțenilor.