UMC, acreditat centru de testare Marlins UK

Educația, instruirea, perfecționarea și certificarea personalului navigant de la bordul navelor maritime comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Convenției STCW (Standardele de pregătire, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart), iar Amendamentele aduse la Manila se adresează zonelor critice determinate de analiza continuă a incidentelor din shipping, având în vedere că eroarea umană stă la baza a 80% din totalitatea acestora.În aceste condiții, testul de limba engleză Marlins a devenit parte vitală a procesului de angajare a echipajelor multinaționale de la bordul navelor. De asemenea, autoritățile administrative maritime sub al căror pavilion sunt înregistrate și certificate navele comerciale cer sau recunosc testul Marlins (ISF Marlins English Language Test for Seafarers), împreună cu documentele aferente eliberării certificatelor de pavilion pentru personalul navigant.Universitatea Maritimă din Constanța a devenit Centru de testare acreditat Marlins în România, în conformitate cu Standardele MCA (UK Maritime and Coastguard Agency), pentru candidații interni și externi, în urma unei inspecții desfășurate de Marlins/SeaTec UK Limited. Acreditarea centrului de testare este parte importantă a credibilității eliberării unui certificat Marlins pentru angajatori. Testarea se desfășoară într-un mediu controlat, astfel încât rezultatele testării să reflecte cu acuratețe competențele și nivelul de cunoaștere a limbii engleze/limbii engleze maritime ale candidatului.Universitatea Maritimă din Constanța se alătură rețelei Centrelor acreditate de testare Marlins UK, care se extinde acum la peste 180 de Centre la nivel global, oferind navigatorilor acces la servicii acreditate de testare Marlins în peste 40 de țări.