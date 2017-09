Ultimul weekend cu trupa Zbumzzi în Parcul Tăbăcărie

Nouă weekenduri consecutiv Trupa Zbumzzi a pregătit cel mai interesant și longeviv show de animație din Constanța. Cei mici dar și cei mari sunt așteptați la ultimul weekend de "Hip Hip Zbumzzi-We Love to Play", pe 9 și 10 septembrie, între orele 10.00-16.00, în Parcul Tăbăcărie, susținut de Trupa Zbumzzi în mod gratuit!Organizatorul proiectului, ASOCIATIA ECSIA SOCIAL ORG, a invitat prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța copiii defavorizați cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani pentru a se bucura de activitățile susținute de trupa Zbumzzi în acest weekend în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie. De asemenea, o invitație a fost lansată și către Centrul de Zi Agigea care a confirmat particiarea cu copiii pe care îi au în grijă sâmbătă 9 septembrie între orele 10.00 -12.00.Programul cuprinde facepainting, spectacol de dans cu studenți si absolvenți de la secția "Coregrafie" a Facultății de Arte din cadrul Universității OVIDIUS Constanța, joculețe interactive de stimulare a memoriei și atenției. La atelierele de teatru copiii vor avea parte de exerciții specifice artei actorului cu studenți și absolvenți ai Facultății de Arte din cadrul Universității OVIDIUS Constanța.Proiectul a pornit de la ideea că prin joc copilul dobândește anumite abilități necesare în viată: spiritul de inițiativă și încrederea în șine. În întâmpinarea acestor nevoi a fost conceput un program de animație socio-educativă susținut de Trupa Zbumzzi cu o vastă experiență în domeniu. Trupa Zbumzzi este un concept care combină teatrul, artele vizuale, dânsul și muzică în niște show-uri dedicate copiilor și părințilorProiectul "Hip Hip Zbumzzi - We Love to Play" a început pe 15 iulie și se va termina pe 10 septembrie 2017.Program: 10:00 – 12:00 – animație 12:00 – 14:00 – atelier de teatru 14:00 – 15:00 - animație 15:00 – 16:00 – Spectacol Trupa Zbumzzi Locația desfășurării: Parcul Tăbăcărie - Țara Piticilor Proiectul "Hip Hip Zbumzzi - We love to play" este organizat de ASOCIATIA ECSIA SOCIAL ORG și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. ASOCIAȚIA ECSIA SOCIAL ORG este de natură socio-umanitară și culturală, scopul ei este de a soluționa nevoi speciale ale unor segmente de populație, precum și de a promova valorile românești.