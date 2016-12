Ultimul spectacol al Operei constănţene va avea loc în faţa Consiliului Judeţean

În semn de protest,

Ultimul spectacol al Operei constănțene va avea loc în fața Consiliului Județean

„Intrați, că s-ar putea să-l vedeți pentru ultima oară”, ne spunea, ieri, un proaspăt disponibilizat al Operei. În teatrul gol, întunecat, în care nici curent electric nu mai există, domnește, acum, o liniște dezolantă. Câteva zeci de artiști ai Operei, instituție desființată săptămâna trecută, s-au adunat, ieri, în fața Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, pentru a trage un semnal de alarmă privind gravitatea deciziei luate de Consiliul Județean. După ani sau zeci de ani petrecuți pe scenă, în fața publicului, artiștii, dezamăgiți, disperați și contrariați, încearcă să repare ceea ce a fost distrus în câteva secunde, atât cât durează să semnezi un document. Artiștilor li s-au alăturat spectatori fideli, care și-au declarat susținerea față de cei pe care i-au admirat și aplaudat ani de-a rândul. Unul dintre ei este Remus Alexandrescu: „De 50 de ani, nu am lipsit de la niciun spectacol. Este aberant, ca după atâția ani să rămânem fără operă în Constanța, care trebuie să trăiască, indiferent de greutăți. Acest oraș a trăit prin muzică atunci când a avut necazuri”, susține el. Artiștilor li s-a alăturat și soprana Florența Marinescu, indignată, la rândul ei, de hotărârea de a desființa Opera: „Vreau să protestez față de aberantă Ordonanță 63 a Guvernului, imbecilă, tembelă, prin faptul că atinge în mod nejustificat acel spațiu de cultură și civilizație care nu are nicio legătură cu restructurarea administrației publice locale. Un astfel de gest are repercusiuni pentru încă o perioadă de 50 de ani, când, probabil, se va constitui de la zero o nouă instituție lirică. Studenții își fac practica artistică și își dau licența pe scena Operei, iar masteranzii se perfecționează aici în arta cântului. Sunt artiști care n-au avut copilărie, adolescență, și care practică de la 4-5 ani această artă. Unde să reciclezi un artist care nu știe decât să facă muzică?” Nu și-au pierdut doar locurile de muncă, ci și locuințele Carmen Clenciu, membră a Corului, a atras atenția asupra consecințelor imediate ale deciziei Consiliului Județean, aducând în discuție cele șapte sau opt familii de artiști lirici care își vor pierde locuințele de serviciu, odată cu desființarea locurilor de muncă: „În această țară, în 2010, sunt oameni de artă, sensibili, care vor rămâne pe stradă. Familii întregi care, din acest moment, nu mai au unde locui, deoarece locuințele lor erau date de teatru prin Consiliul Județean. Sunt părinți și copii care au lucrat aici și care vor rămâne pur și simplu pe străzi”. Totodată, Carmen Clenciu e de părere că și Orchestra (la care Consiliul Județean nu a renunțat deocamdată) va fi, în curând, ștearsă din organigramă: „O orchestră de 45 de oameni nu înseamnă filarmonică, și, din acest punct de vedere, și aceasta se va desființa în curând, pentru că nu există posibilitatea de a varia repertoriul”. Începând de ieri, artiștii au început să strângă semnături de la constănțeni, pentru a demonstra faptul că și publicul se opune desființării Operei. Până ieri, strânseseră 2.000 de semnături, pe care le vor atașa unei petiții adresate lui Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean: „Sperăm ca prin demersul nostru să se păstreze genul atât de necesar Constanței, cum e Opera. Am strâns deja 2000 de semnături, deci e clar că publicul ne sprijină. Încă sperăm să revizuiască această decizie pripită. Mâine vom protesta pașnic între 10 și 12, în fața Consiliului Județean”, a spus baritonul Cătălin Țoropoc. „Ce urmează pentru țara asta dacă anulăm cultura?” Alături de artiștii disponibilizați s-a aflat și prof. Radu Popescu, din cadrul Școlii Populare de Artă și Meserii Constanța, care și-a exprimat revolta la adresa conducătorilor din cultură: „Nu se poate ca hachițele politice să intervină în viața cetății. Asta e realmente o crimă. Cei care decid soarta instituțiilor de cultură nu prea calcă pe la teatru. Nici nu cred că citesc, după cum apar la televizor, fac dezacorduri, au mari probleme la limba română și la cultura generală. Ce urmează pentru țara asta dacă anulăm cultura?” În asentimentul său se află un alt spectator fidel, conform căruia „Constanța e un oraș de golani, huligani și de afaceriști. Aduc braziliencele alea și toate otrăvurile. Sunt lipsiți de bun simț, nu intră într-o sală de concert”, susține Constantin Dobrogeanu. Astăzi, artiștii vor protesta prin arii de operă în fața Consiliului Județean, oferindu-le, astfel, ocazia, celor care i-au desființat, să urmărească, probabil, primul lor spectacol liric. În aer liber!