Ultimele secrete din culisele festivalului „Cantabile“

Etapa județeană a ediției a VII-a a Festivalului concurs de interpretare instrumentală „Cantabile” pentru elevi din sistemul de învățământ tradițional, care a dat startul pregătirilor în urmă cu două luni, se apropie cu pași repezi spre detaliile finale.Festivalul „Cantabile” este un concurs la care pot participa elevi talentați din întregul județ Constanța, aceștia urmând să evolueze pe scenă prin interpretarea a două piese live, alături de un instrument muzical.„Așa cum am preconizat inițial, la festival va participa un număr de 100 de concurenți din localitățile Mangalia, Medgidia, Cernavodă, Năvodari și Constanța. Am stabilit deja cum se vor desfășura probele de concurs și interpretarea pieselor, de asemenea am decis ca evoluția concurenților să fie înregistrată audio, urmând ca mai apoi să inscripționăm pe un CD întreaga evoluție a participanților, care va fi multiplicat și oferit concurenților în cel mult o lună de la încheierea concursului, într-un cadru oficial și festiv”, ne-a declarat Dorina Ivanciu, unul dintre organizatorii festivalului.De asemenea, potrivit acesteia, aflăm că probele de concurs vor fi desfășurate public, având posibilitatea de a fi prezent la festival orice persoană din orice colț al lumii.Interpretarea pieselor cu un text în față este exclusă din start, tinerii fiind nevoiți să își memoreze piesele pe care urmează să le cânte.Un alt detaliu nou pus la punct de cu-rând este acela de a introduce camere video pe tot parcursul desfășurării festivalului pentru „a asigura o jurizare obiectivă și corectă a participanților, ajutând totodată juriul să revină asupra unor momente din timpul concursului”. „Repetițiile au început deja, unii dintre concurenți și-au ales deja ce piese vor interpreta, însă trebuie să mai păstrăm și câteva elemente surpriză. Nu ne-am decis încă la data festivalului și locația, acest aspect fiind prioritar pe lista noastră la momentul actual. Am lăsat acest detaliu mai spre final, deoarece depinde foarte mult de sponsorii noștri, care nu sunt încă într-un număr foarte mare. Însă, după cum au început să evolueze lucrurile, putem preconiza că festivalul va avea loc undeva la sfârșitul lunii mai, iar locația va fi Năvodari sau Constanța”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Dorina Ivanciu.