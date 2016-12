Ultimele proiecţii din Festivalul Nomad Village

Ultimele proiecții din Festivalul Nomad Village

Un ecran gonflabil de aproape 80 de metri pătrați, sute de „scaune de cinefil” și echipamente de proiecție performante au transformat Piața Ovidiu într-un adevărat „cinematograf în aer liber”.Luni, 29 august, se încheie Festivalul de film Nomad Village care a propus de-a lungul lunii august, seară de seară, turiștilor și constănțenilor, deopotrivă, lungmetraje care și-au câștigat faima pe plan național și internațional.Dedicat tuturor iubitorilor de film, fie că vorbim de lung sau scurt metraj, festivalul readuce în prim-plan, prin intermediul limbajului universal al cinematografiei, concepte ca tolerența și diversitatea etnică, întrepătrunderea culturilor și respectul față de oameni și identitatea lor.Sâmbătă, 27 august, va fi proiectat „Vine Fanfara/ Band’s Visit”, în regia lui Eran Kolirin, răsplătit cu Premiile Un Certain Regard - Jury Coup de Coeur, FIPRESCI și Award of the Youth la Cannes, European Film Award pentru Cel mai bun actor.Duminică, 28 august, spectacolul de dansuri armânești va fi urmat de proiecția filmului „Zorba Grecul”.Luni, 29 august, dansuri, cântece și expoziția de obiecte tradiționale lipovenești, urmate de filmul „The Cut”, în regia lui Fatih Aki, vor încheia festivalul.