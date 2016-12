Ultimele descoperiri arheologice, într-o super-expoziţie, la Muzeu

Sesiunea Științifică Internațională Pontica 2011

Ultimele descoperiri arheologice, într-o super-expoziție, la Muzeu

Ieri, a avut loc deschiderea ofi-cială a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica 2011, despre care Gabriel Custurea, director interimar al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, spune cu mândrie că este a 44-a ediție, prima având loc în 1968.La deschidere, au participat 171 de mari personalități ale dome-niului arheologic, din România și din țări precum Anglia, Canada ori Bulgaria.Doi veterani ai arheologiei, profesor dr. Alexandru Barnea, de la Universitatea din București, catedra de istorie antică, arheologie și istoria artei, și profesorul Alexandru Suceveanu, fost responsabil științific al șantierului arheologic Histria, se numără printre invitații de marcă ai evenimentului. S-au mai prezentat la sesiune cercetători, arheologi ai istoriei Dobrogei, reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și ai universităților din Iași, București, Cluj și Constanța.Deschiderea oficială a fost urmată de vernisajul expoziției "Arheologie preventivă în județul Constanța", în cadrul căreia, participanții s-au putut bucura de o întreagă serie de obiecte descoperite în urma cercetărilor efectuate în decursul anilor 2009-2011 de specialiștii MINAC, pe tron-sonul Cernavodă - Medgidia al Auto-străzii A2.Gabriel Custurea a precizat că "fiind o expoziție preliminară, obiectele descoperite au încă urme de pământ, nu am reușit să le curățăm în totalitate".Au fost expuse vase de ceramică, piese de ornament ofensiv în șanțul și în proximitatea valului mic de pământ, piese de inventar funerar în necropola medieval, precum și bijuterii de argint, vârfuri de săgeți și alte obiecte ceramice.v v vNu uităm să menționăm și despre lansarea de carte "Cercetări arheologice de pe tronsonul Cernavodă - Medgidia al Autostrăzii A2. Tumulul nr. 3", semnat de C. Schuster, A. Morintz, R. Kogălniceanu, C. Ștefan, A. Comșa, G. El Susi, M. Constantin, C. Constantin și G. Mureșanu, care, spre bucuria celor interesați, se poate procura în mod gratuit, dar abia peste două săptămâni.Alexandru Barnea a declarat că "este o expoziție foarte interesantă și plăcută ochiului, atât pentru invitați, dar mai ales pentru mine, care sunt un împătimit al descoperirilor arheologice".Și turiști veniți în vizită la muzeu s-au arătat a fi foarte interesați și captați de descoperirile arheologice expuse și la lansarea cărții.