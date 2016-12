Ulmetum, cetatea uitată a Constanţei, ţinută departe de turişti

Deși ar putea să rivalizeze cu Histria

Ulmetum, cetatea uitată a Constanței, ținută departe de turiști

Promovarea sitului Ulmetum din localitatea Pantelimon este una din prioritățile administrației locale. Primarul Vasile Neicu spune că această cetate trebuie să devină la fel de cunoscută ca Adamclisi sau Histria.Neicu este de părere că zona este o comoară din punct de vedere arheologic, iar o investiție în zonă ar atrage turiștii în număr mult mai mare.Inițiativa de includere a cetății Ulmetum în circuitul turistic este o dorință mai veche a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.Arheologul Gheorghe Papuc ne-a declarat că primele săpături sistematice la Ulmetum au fost realizate în perioada 1911 - 1914 de către arheologul Vasile Pârvan. Este cel care a organizat numeroase șantiere arheologice și a publicat studii, rapoar-te arheologice și monografii, cuprinzând un material documentar vast. În urma cercetărilor de la Pantelimon, Pârvan a adunat toate informațiile campaniilor realizate în volumul „Cetatea Ulmetum”.În anul 2004, o echipă de arheologi a muzeului a reluat săpăturile în afara cetății, în urma cărora au descoperit piese de ceramică, fragmente de zid, echipamente militare.Distrusă de trei valuri huniceArheologul Gheorghe Papuc spune că cetatea este o fortificație târzie de sec. IV- V, la limita dintre teritoriul histrian și Capidava. „Pe colțuri fortificația are trei turnuri rotunde, are două porți flancate de câte două turnuri. Pe latura curbată se află 4 turnuri dreptunghiulare la care se mai adaugă 2 turnuri de aceeași formă, câte unul pe celelalte două laturi ale cetății. Zidul de apărare are grosime de 2,7 m, iar fundațiile sunt de aproxi-mativ 3 metri. În exterior, zidul a fost placat cu blocuri de piatră refolosite, di-mensiunile acestora ajungând la 2,7 m”, a declarat Papuc.Mormântul descoperit în incinta cetății a stârnit interesul cercetătorilor, necropolele fiind de regulă ridicate doar în exteriorul fortificațiilor. Podoabe specifice goților, două fibule de argint, ceramica tip germanică toate aceste mărturii duc la concluzia că în secolele IV - V, în zonă, exista o numeroasă populație gotică. Alături de mormânt, arheologii constănțeni au descoperit și o clădire destul de mare în centrul cetății. Astfel, cetatea construită în secolul IV a dăinuit până în veacul al VI - lea. Devenită treptat așezare fortificată, în secolul V, cetatea a fost atacată și aproape distrusă de cele trei valuri hunice.În ciuda istoriei zbuciumate a așezării, astăzi autoritățile locale din comuna Pantelimon sunt optimiste. Chiar dacă, de-a lungul vremii, situl nu a reușit să iasă din anonimat, autoritățile locale consideră că prin organizarea unor evenimente culturale, festivaluri locale, la care să fie invitați specialiști, s-ar atrage atenția asupra acestui sit care constituie o bogăție pentru Dobrogea.