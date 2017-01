Uite cum se vor da examenele naţionale în 2015

Uite cum se vor da examenele naționale în 2015

Evaluarea națională și bacalaureatul din 2015 nu vor suferi modificări față de 2014, iar sesiunea specială pentru candidații nepromovați în ultimii ani va fi organizată numai dacă va fi necesar și după o analiză riguroasă, a declarat, pentru MEDIAFAX ministrul Educației, Remus Pricopie.„Nu sunt schimbări privind bacalaureatul, nu sunt schimbări legate de evaluarea națională. La admiterea în liceu, menținem procentele de 75% și 25% (ponderea mediei de la evaluare, respectiv a celei din gimnaziu, la calcularea mediei de admitere - n.r.). Am făcut această corecție anul trecut, nu cred că se pune problema ca acum să se mai facă vreo schimbare. Bacalaureatul își păstrează structura, pot fi mici schimbări în metodologia de organizare, dar care nu vizează elevii, ci care vizează mici calibrări din lecțiile învățate din 2013. Sau, spre exemplu, am introdus anul acesta acea declarație pe care directorul unității de învățământ și informaticianul care afișează rezultatele trebuie să o dea. Declarație pe proprie răspundere că rezultatele afișate sunt cele din calculator și sunt cele de pe note", a spus Pricopie.Tot legat de evaluare, ministrul Educației a spus că în septembrie va prezenta raportul rezultatelor, comparativ cu anul trecut. „Și rezultatele evaluării la clasele a II, a IV-a și a VI-a, plus raportul de anul trecut cu toate școlile și diferența dintre evaluarea națională și notele de la clasă trebuie să fie făcute publice și părinții să știe. Încercăm să asigurăm stabilitate. În primul rând trebuie să conservăm și să îmbunătățim ceea ce avem. Nu să dăm totul peste cap", a menționat demnitarul.Ministrul Educației a adăugat că, la fel ca anul trecut, metodologiile de organizare a examenelor naționale vor fi elaborate înainte de 1 septembrie, astfel încât să fie aprobate în termenul legal.