Uite cine vrea să predea carte elevilor constănţeni!

Uite cine vrea să predea carte elevilor constănțeni!

Recent, Școala cu clase I-VIII Ciocârlia de Jos a organizat concurs pentru ocuparea unui post de învățător la care s-au înscris trei candidate. În ziua concursului s-au prezentat doar două dintre acestea, ambele cu definitivat, provenind din Constanța și Medgidia. În intervalul 2008-2012, niciuna nu a reușit să ia nota 5 la vreun concurs național sau poate că nici nu s-au prezentat, iar la probele de la Ciocârlia au reușit să surprindă comisia prin lipsa unor elementare noțiuni de gramatica limbii române, obținând note rușinoase. Spre exemplu, scrierea cuvântului „copiii” le-a dat mari bătăi de cap.„Întrucât reluarea concursului ar fi fost de durată și elevii au început deja școala, am venit cu propunerea către Inspectoratul Școlar Județean Constanța de încadrare a unui învățător titular cu grad I din școală, care va preda în două schimburi”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Florica Nicolae, directorul instituției.La Ciobanu s-a susținut concurs pentru ocuparea unui post de profesor de educație fizică, iar din doi candidați niciunul n-a reușit să ia nota 5. Întrebat de ce s-a întâmplat așa, prof. Valentin Egor, inspector școlar de specialitate educație fizică, declară că respectivii candidați au invocat timpul scurt de pregătire în vederea susținerii probei de concurs.Pe de altă parte, prof. Gevat Nejdet, inspector școlar general adjunct, a declarat: „Încurajăm toți directorii să organizeze concursuri de ocupare a posturilor, pentru că astfel se aleg cu un angajat calificat și e benefic și pentru respectivul candidat care câștigă vechime, salariu se poate înscrie la grad. Apoi acel tânăr beneficiază de toate drepturile salariale, cum ar fi spre exemplu spor de rural. Așa, tot trimițând la plata cu ora pensionari, nu rezolvăm nimic, decât să acoperim niște ore”.„Nu cred că pot fi fraudate concursurile!“Un suplinitor are șansa de a încheia pentru următorul an sau pe perioadă nedeterminată un contract de muncă, însă cu o condiție: să fi luat notă peste 7 la Concursul Național - pentru perioadă nedeterminată sau notă peste 5 - pentru perioadă determinată.Spre deosebire de anul trecut, anul acesta școlile înaintează Inspectoratului Școlar Județean o listă cu cadrele didactice pentru care s-a prelungit contractul, în ambele variante. ISJ însă are posibilitatea să verifice și să anuleze dacă se constată nereguli în numire.Termenul limită pentru vacantarea posturilor este 30 martie sau rezervate pe unitatea respectivă, cu avizul ISJ. Ele se afișează la sediul inspectoratului, dar și la unitatea de învățământ. După care școala anunță organizarea concursului. Nu trebuie toate să organizeze în aceeași zi, ci într-o anumită perioadă. Un candidat se poate înscrie la mai multe unități, dacă nu coincid concursurile. Subiectele se elaborează la nivelul unității, la fel și corectarea. Pentru desfășurarea concursurilor se inițiază patru comisii: de organizare, de evaluare, de corectare și de contestații. Consiliul de administrație al școlii decide ziua desfășurării concursului.L-am întrebat pe prof. Gevat Nejdet dacă există posibilitatea fraudării acestor concursuri de ocupare, având în vedere că totul este la „discreția” școlilor. „O astfel de ocupare a mai fost în perioada 2000-2002, pe unități reprezentative. Aveam 99 de astfel de unități și fiecare își organiza propriul concurs de ocupare. La vremea respectivă, din comisie trebuia să facă parte și un universitar, în calitate de președinte, și nu am avut nici un caz de abateri”.La sfârșitul lunii august, înainte de a începe școala, ISJ intră în posesia unor posturi pentru care școala nu mai are timp fizic să organizeze concursuri. Inspectoratul organizează ședință publică de ocupare cu toți candidații plus cei care au dat concurs în anii anteriori.Noutate absolutăCadrele didactice care și-au depus dosarul de ocupare a posturilor, fie ele de suplinire sau titularizare, sunt obligate să susțină, pe baza unei programări, o oră de inspecție școlară la o clasă din acea unitate de învățământ. Termenul limită de finalizare a acestor inspecții este 8 iunie, consiliul de administrație programând candidați. „S-ar putea ca nu toate posturile din acea unitate să fie titularizabile, pentru că nu au viabilitate și atunci sunt la suplinire. Dar dacă după un an postul devine viabil și dacă profesorul a luat peste 7 se poate prelungi contractul. De anul acesta, toate cadrele didactice devin titulare din sistem, pe unitate. Posturile care rămân libere în timpul anului școlar devin de suplinire”, a conchis inspectorul general adjunct.