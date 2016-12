UDTTMR organizează Toplantî, la Club Bellagio

4

Toplanti

Am si eu o intrebare: Oare in afara acestor reuniri mai stiti si alte cai de a-i aduna pe acesti tineri? Si de ce numai tatarii? Cei care nu sunt tatari nu poate sa participe? Total aiurea, faceti-va naibii treburile in cel mai serios mod lasa-ti curvareala. Ajutati-i cu o bursa pentru cei cu scoala, cu un loc de munca pentru cei care stau degeaba, cu pachete de alimente pe cei care sunt nevoiasi si tot asa. Nu prin aceste drumuri se construiesc poduri de prietenie sau nu acolo isi dezvolta inteligenta. Am vazut ce se intampla la aceste toplanti-uri, consum excesiv de alcool si droguri, batai pentru dedicatii si prostitutie libera!