Turneul Deepcentral ajunge la Constanţa

Turneul Deepcentral ajunge la Constanța

Turneul național acustic Deepcentral împreună cu formația Life on Mars -„Nopți Albe” ajunge și la Constanța. Potrivit organizatorilor, turneul reprezintă o premieră din punct de vedere al actului artistic prin asocierea unui dance duo ce a dat tonul muzical electronic al ultimilor ani (Deepcentral) cu o formație consacrată de instrumentiști - Life on Mars.Formatul show-ului este unul inedit, compus din două reprize de 45 de minute, prima fiind redată de Life on Mars și repertoriul lor de cover-uri, iar cea de-a doua repriză fiind o combinație live între cele două stiluri ale celor două proiecte și interpretarea de piese ori-ginale semnate Deepcentral și Life on Mars. Evenimentul are loc astăzi, ora 21, la „The Lodge”. Prețul unui bilet este 20 lei.