„Turiştii pot veni cu copiii la premieră!“

Sâmbătă, se deschide stagiunea estivală

„Turiștii pot veni cu copiii la premieră!“

Sâmbătă, 2 iulie, de la ora 21, pe scena Grădinii de vară Soveja vor urca primii actori ai stagiunii estivale 2011. „Această întreprindere este foarte grea, pentru că lipsesc, după cum prea bine știți, banii!”, declara directorul de producție Bogdan Caragea, ieri, la confe-rința de presă ce a anunțat oficial deschiderea stagiunii Teatrului de Stat. Și cu toate acestea se încearcă, prin negocieri cu diverși impresari, aducerea unor spectacole de alt gen, din toată țara, selecționate chiar și din capitală. „Am vrut, însă, neapărat să deschidem cu o premieră foarte importantă, realizată de un regizor foarte important, cu o distribuție foarte importantă”, a adăugat Caragea, referindu-se la spectacolul „Cum vă place”, de William Shakespeare, în traducerea lui Virgil Teodorescu și regia lui Dan Vasile. Regizor cu care Teatrul de Stat a mai colaborat, de altfel, și la spectacolul „Livada de vișini”. Prezent la conferință, Dan Vasile a ținut să puncteze că spectacolul „Cum vă place” prezentat într-o grădină de vară a însemnat o redimensionare a unei comedii elegante, în care se pune un mare accent pe jocul de lumini: „Acum șase luni, când ne-am apucat și am citit textul prima dată, am realizat că sunt în fața unui scenariu de film modern. Nu este un experiment și nu l-am adus pe Shakespeare în blugi. Este una dintre comediile foarte puțin montate și care se desfășoară pe mai multe paliere de expresie. Este un basm pentru adulți, la realizarea căruia nu am ales o distribuție exclusiv masculină cum este de fapt scrisă lucrarea. Veți vedea un spectacol minimalist, pentru că, în loc să aducem mucava, am preferat să sugerăm decorul. Spectacolul propune fuga de civilizație și poate pentru că sunt foarte atașat emoțional de acest proiect pe care îl consider copilul meu, îl simt ca pe o gură de aer proaspăt, o șansă la regenerare. Îi invităm pe turiști la spectacol, ei pot veni liniștiți cu copiii la premieră”. În distribuția spectacolului, se regăsesc artiști valoroși ai Teatrului de Stat, dar și un invitat, în persoana actorului Axel Moustache, de la Teatrul Național București. Post ocupat de tânărul talentat după un concurs la care au participat peste 150 de actori din toată țara și după ce tocmai fusese încununat cu Premiul Generația Așteptată la Gala Tânărului Actor, organizată de către UNITER, la Mangalia. Așadar, îi vom revedea cu drag și duminică, 3 iulie, în același spectacol, pe Sorin Vasilescu, Marian Adochiței, Nicodim Ungu-reanu, Adrian Dumitrescu, Andrei Cantaragiu, Remus Archip, Axel Moustache / Pavel Bârsan, Ale-xandru Mereuță, Iulian Enache, Cosmin Mihale, Lana Moscaliuc, Dana Dumitrescu, Nina Udrescu și Liliana Bărăscu. Scenografia piesei este realizată de Ana Bănică, iar ilustrația muzicală este semnată de Elena Gatcin și Dan Vasile.