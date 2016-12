„Turismul românesc, între faliment şi renaştere”

1

....nu este prima data cand se pune pe tapet problema asta....si nici ultima data: Va mai fi inca o doscutie ....serioasa despre dezvoltarea turismului bifata la capitolul ...realizari. Consecinta? ....numarul turistilor interni va fi din ce in ce mai mic... Sunt extrem de multe cauze pe care nici o dezbatere de poana acum nu le-a luat in calcul....eu ma gandesc la una, cea mai importanta. Atunci cand se favc astfel de analize, se aseaza fata in fata toate partile participante la demers: agentii, turistii si obiectivele turistice....La noi insa sunt luate in seama numai agentiile....adica factorul cel mai putin important! ...de interesele turistilor nu tine nimeni seama, din aceasta cauza pleaca multi romani in Bulgaria, de exemplu, iar despre obiectivele turistice, ce sa mai vorbim?....sunt neglijate totalk in aceste discutii....si aici sa nu uitam ca trebuie sa tinem cont de Mare, Delta, Munte, Obiectivele Balneare, OIbiectivele Istorice, Naturale etc...De toate acestea se discuta aproape impersonal...vorbe....vorbe....vorbe...Daca vreti cu adevarat turism sa tineti cont de asta....asa cum fac bulgarii....ungurii....nemtii.....si toate popoarele civilizate....altfel, toate intalnirile astea mi se par lipsite de logica....ba nu! ar fi una: cum sa-i fentam pe romani si straini sa vina sa le luam noi banii....cam la asta se rezuma filosofia care sta la baza turismului nostru.....