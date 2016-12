Turcoaicele se adună la Constanţa

Turcoaicele se adună la Constanța

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mâine, 13 iunie, la ora 11, la Hotelul TEN din Constanța, se deschid lucrările celei de-a VII-a ediții a simpozionu-lui internațional „Femeia de etnie turcă din Balcani”, în organizarea Uniunii Demo-crate Turce din România.Timp de trei zile, turcoai-cele cu diplomă universitară din România, Turcia, Grecia, Macedonia și Azerbaidjan se reunesc la Constanța pentru a dezbate teme precum: „Implicarea femeii turce în lupta de eliberare și în viața socială a Turciei”, „Rolul și Im-portanța familiei din per-spectiva lui Ziya Gökalp” sau „Personajele feminine în teatrul turcesc din perioada 1970-1990”.În cadrul simpozionului vor fi vernisate: expoziția de pictură a tinerei artiste plastice Selin Ali, elevă la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, expoziția „Motive ale Artei Turcești”-pictură pe sticlă realizată de Abdula Angelica, precum și imagini și fotografii cu tema: „Femeia în viziunea pictorilor turci”, realizate cu sprijinul Ministerului de Externe al Republicii Turcia.Tot vineri, 13 iunie, în pauza dintre prezentarea lucrărilor va fi lansată cartea profe-sorului turcolog Mustafa Ali Mehmet, intitulată „Pagini din istoria Turciei de la huni până în zilele noastre”.Președintele comisiei de femei Amet Melec, coordonatorul acestui proiect, a declarat: „Simpozionul inter-național «Femeia de etnie turcă din Balcani» este cea mai amplă manifestare organizată în acest an de comisia de femei a UDTR. În ediția din acest an am hotărât să îmbinăm dimensiunea științifică a simpozionului prin lucrările prezentate de profe-sorii universitari participanți, cu cea culturală, prin verni-sarea de expoziții și prin lansarea unei cărți valoroase pentru turcii de pretutindeni. Acest simpozion demon-strează că etnicii turci din România continuă să fie o punte de legătură între Turcia și celelalte țări Balcanice unde locuiesc comunități de turci, un pol al dialogului intercultural”.Programul participantelor din străinătate la simpozion mai cuprinde o vizită la Consu-latul General al Republicii Turcia la Constanța și la Cen-trul Cultural „Yunus Emre”.