Tudor Giurgiu, prezent la proiecţia filmului "Lumea e a mea"

Tudor Giurgiu, prezent la proiecția filmului "Lumea e a mea"

Mâine, începând cu ora 18, la cinema Cityplex Tomis Mall, va avea loc proiecția specială a filmului „Lumea e a mea”. La proiecție, vor participa regizorul Nicolae Constantin Tănase, producătorul de film Tudor Giurgiu și actorii Ana Maria Guran, Iulia Ciochină, Oana Rusu, Ana Vătămanu și Florin Hritcu.„Lumea e a mea” („The World is Mine”) este o dramă despre generația 2000 și aduce în prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescentă ca oricare alta din Constanța.Larisa vrea multe de la viață: bani, valoare, influență, popularitate și respect. Fiind îndră-gostită, Larisa va face totul pentru a le obține.„Lumea e a mea” este un film colorat și amar, viu și strident, despre revolta inutilă a unei generații pentru care notorietatea se măsoară în vizualizări pe youtube și like-uri pe Facebook.A obținut premiul de debut la Zilele Filmului Românesc (Festivalul Internațional de Film Transilvania 2015), Trofeul Anonimul la Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul 2015 și mențiunea specială a juriului în competiția East of the West - a Festivalului de la Karlovy Vary 2015.Filmul va rula în cinematografe în perioada 23 octombrie - 5 noiembrie, iar spectacolul de gală la Cityplex Constanța va avea loc, mâine, de la ora 18.