Tudor Gheorghe va cânta la Medgidia

Marele artist Tudor Gheorghe vine la Medgidia în luna aprilie. Chiar dacă va fi în fața publicului local pentru a doua oară în ultimii ani, artistul va prezenta premiera anului 2015 – „Spectacolul „The Best of Taraf”.Pe 22 aprilie, de la ora 19:00, Tudor Gheorghe împreună cu instrumentiștii Virgil Iordache (vioară), Floricel Gheorghe (țambal), Liviu Preda (braci) și Ionel Feraru (contrabas), vor încânta publicul, ca de fiecare dată, într-un spectacol cu profunde valențe spirituale. Concertul „The Best of Taraf” va cuprinde o sinteză a celor mai frumoase melodii de muzică populară ale maestrului Tudor Gheorghe, fiind presărat și cu momente solistice realizate cu înaltă măiestrie de către membrii tarafului ce-l acompaniază pe marele artist roman, după cum declară organizatorii.Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură „Ioan N. Roman” din Medgidia, iar recitalul va avea loc în sala de spectacole a Cercului Militar Medgidia. Prețul unui bilet este de 60 lei.Municipalitatea apreciază profund inițiativa organizatorilor de a-l readuce pe Tudor Gheorghe în fața publicului din Medgidia.„Ne face o imensă plăcere prezența marelui artist în Medgidia, cântecele atâtor generații vor răsuna în sală, iar publicul va aprecia cu siguranță polivalența celui ce este Tudor Gheorghe” , a declarat primarul Marian Iordache.